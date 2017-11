Die Grünen in Deutschland wie in Österreich kämpfen an vorderster Front für ein Verbot von Verbrennungsmotoren, wobei dieses Verbot in erster Linie für Dieselmotoren gefordert wurde. Es wurde auch gleich ein Zeitplan genannt; etwa 2030, also verdammt bald, sollte es keine Neuzulassungen bei Verbrennungsmotoren mehr geben. Dabei wurde von PKW´s gesprochen, aber nie von LKW´s oder Bussen. Jetzt rudern die deutschen Grünen aber mit voller Kraft zurück, weil sie plötzlich zwischen guten und schlechten Verbrennungsmotoren unterscheiden. Das dürfte wohl der Preis dafür sein, dass sie in Deutschland bei einer sogenannten „Jamaika- Koalition“ in die Regierung kommen. Plötzlich verkünden sie: „Uns Grünen geht es nicht um den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, sondern um das emissionsfreie Auto… Wenn beispielsweise klimaneutrale synthetische Kraftstoffe das Erdöl in einem Verbrennungsmotor ersetzen , ist uns das willkommen“. Diese Kehrtwende der Grünen entspricht auch der Einschätzung des „Club of Rome“. Der Präsident dieser auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Expertenorganisation fordert nämlich: „Bitte keinen Schnellschuss beim Verbrennungsmotor“und führt weiter aus:“Erstens ist das Elektroauto beim heutigen Strommix eher klimaschädlicher als der Verbrennungsmotor, zweitens kann man überschüssigen Windstrom, der sonst vernichtet wird, in Wasserstoff oder Methan umwandeln und damit den klimaneutralen Verbrennungsmotor füttern“.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass die Herstellung der Akkus durch den Abbau der notwendigen Rohstoffe schwere Umweltschäden verursacht. Außerdem ist die Produktion des gesamten E- Autos dermaßen energieintensiv, dass ein herkömmliches Auto jahrelang fahren kann, bis der „ökologische Fußabdruck“ dem eines neuen E- Autos entspricht. Das geforderte baldige Verbot von Verbrennungsmotoren war ein unüberlegter Schnellschuss der Politik im Allgemeinen und der Grünen im Besonderen. Neben der Umweltbilanz sollte nicht darauf vergessen werden, dass von einem Verbot ganze Industrien betroffen wären.

