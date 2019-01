Wer erinnert sich noch an den Abschuss von MH 17 im Juli 2014 über der Ukraine? Dazu fand ich heute einen Artikel, der die Schuldfrage geklärt sieht. Allerdings: Das, was ich im Text in roter Schrift für Links hielt, funktioniert bei mir nicht. Ich kann zwei Links öffnen und das Kurzvideo. Allerdings funktioniert beim Kommentar von Eckart der „www.lifeleak.com“- Link.

Das Ganze, meine ich, ist das lesen und ansehen wert. Urteilen soll jeder für sich.

Der Artikel:

Advertisements