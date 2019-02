Durch eine Anfragebeantwortung durch das Innenministerium wurde jetzt bekannt, dass die Zahl der Asyl- Aberkennungsverfahren in Österreich in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist. Waren es 2015 nur 161, lag die Zahl im Jahr 2018 (bis November) schon bei 5.438. Das ist vorerst einmal eine gute Nachricht. Dadurch wird ja immerhin der Eindruck vermittelt, dass man die faulen Früchte aus dem Korb entfernen will. Soll heißen, man versucht, sich der “bösen Buben” zu entledigen. Das entspricht auch der gefühlten Situation bei der Kriminalität; an erster Stelle der Aberkennungsverfahren liegt Afghanistan, gefolgt von der Russischen Föderation. Afghanen und Tschetschenen sind ja auch führend bei vielen Gewaltdelikten in Österreich.

In einem Zeitungsartikel wird die große Zahl von Aberkennungsverfahren gegen Afghanen auf die Tatsache zurückgeführt, “… weil die Lage von einem äußerst umstrittenen Gutachter als “sicher” bewertet wurde, obwohl ein Gutachten einer deutschen Expertin genau das in Abrede stellte”. Nun ja; dann stünde es halt “”Unentschieden” bei den Gutachten. Und der “äußerst umstrittene” österreichische Gutachter lebt großteils in Afghanistan und ist im Zuge seiner Tätigkeit sehr viel im Land unterwegs und sagt, dass man jede Region bereisen kann. Bei diesen beiden Gutachtern geht es wohl um realistisch einerseits und gutmenschlich andererseits.