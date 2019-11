Wann war doch die EU- Wahl? Ach ja, richtig, Ende Mai war es. Also vor einem halben Jahr. Und eben jetzt kam die Jubelmeldung: “Von der Leyens EU- Kommission ist endlich startklar”. “Gut Ding braucht Weil”, sagt ein Sprichwort. Wenn das zutrifft, muss die neue EU- Kommission ja ein besonders gutes Ding – äh, Team, werden; bei der Zeitspanne, bis die Truppe steht. Aber irgendwie ja fast verständlich. Zuerst wird eine kleine Ewigkeit gestritten und gefeilscht wie auf dem Gauklermarkt von Marrakesch, wer denn eigentlich die Nachfolge von Juncker antreten soll/muss/darf. Das ursprüngliche Versprechen, dass der Kandidat der stimmenstärksten Partei der Kommissionschef werden soll, war ja schnell hinfällig. Und nach einigen Hinterzimmer- Mauscheleien wurde ein “Überraschungs- Ei” präsentiert: Die neue EU- Chefin wird Ursula Von der Leyen. Die Zustimmung durch das EU- Parlament hielt sich allerdings sehr in Grenzen. Auch mit der Bestellung der Kommissare lief es nicht ganz reibungslos ab; zwei Kandidaten fielen bei den Hearings durch, mussten ersetzt werden.

Jetzt aber darf gejubelt werden, die Truppe ist komplett und vom EU- Parlament bestätigt, allerdings nicht gerade überzeugend. Fast 50 EU- Abgeordnete fanden es erst gar nicht der Mühe wert, an der Abstimmung teilzunehmen und letztendlich waren es nur 461 von insgesamt 751 EU- Abgeordneten, die für die neue EU- Kommission stimmten. Jetzt kann es also, mit einem Monat Verspätung, losgehen und die neue Chefin sagte schon sie werde “Tempo machen”. Beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung, bei der Migration. Das bedeutet viel Arbeit – und wahrscheinlich auch viel Widerstand und Ärger. Und die EU soll reformiert werden. Das wird aber auch nicht so ohne Weiteres gehen. Diese Reform soll schon Anfang kommenden Jahres beginnen und bis 2022 “greifbare und konkrete Ergebnisse bringen” und die EU “geeinter und souveräner” machen.

Das kann ja heiter werden. Anscheinend haben die Geister in Brüssel geschnallt, dass der Unmut gegen die selbstherrlichen und weltfremden Geister, gegen den Verordnungswahn, gegen die Entmündigung und Bevormundung durch “die da oben” zunimmt und wollen gegensteuern. Glaubt das jemand? Wollen “die da oben” etwa uns, den angeblichen Souverän, mit direkter Demokratie beglücken oder mit wieder mehr Selbstbestimmung? Die freie Meinungsäußerung wieder herstellen? Sollte irgendjemand wirklich zu irgendwas befragt werden, werden uns die werten Herrschaften mittels politischer Korrektheit die Flausen aus dem Kopf schlagen.

Es wird weiter gehen wie gehabt: Mund halten, Kopf senken, dankbar sein. Die Herrschaften “”da oben” denken ja für uns und haben doch nur unser Bestes im Sinn.