Da in letzter Zeit auf Grund von Medienberichten rund um das “Ibiza- Video” der Eindruck entsteht, dass bei den Ermittlungen bzw. bei der Aufklärung doch was weitergeht – drei Verdächtige sind ja in U- Haft, heißt es, und eine in die Geschichte involvierte Immobilienmaklerin, eine gute Bekannte von Rechtsanwalt M., ging wegen Spekulationen über ihre Ibiza- Verwicklungen kürzlich mit ihrer Version der Geschichte an die Öffentlichkeit. Und jetzt berichtet die “Krone”, dass ein Foto des „Lockvogels“ aufgetaucht ist. Bis jetzt gab es ja nur das Gerücht, dass es sich bei dieser “schoafn” Frau um eine Studentin der Land- und Forstwirtschaft oder Bodenkultur aus Bosnien oder zumindest aus Ex- Jugoslawien handelt. Wenn das Phantom jetzt ein Gesicht hat, wird wohl eine gezielte Fahndung und letztendlich eine Festnahme möglich sein.

Und aus aktuellem Anlass in Sachen “Ibiza- Video” ging mir eine Geschichte durch den Kopf: Das “Ibiza- Video” dürfte spätestens zu Herbstbeginn 2017 fertig gewesen sein. Es wurde ja angefertigt, um die FPÖ bei der Nationalratswahl 2017 zu “zerbröseln”. (Die NR- Wahl war im Oktober 2017). Daraus wurde aber nichts, weil bei der SPÖ der “Silberstein- Skandal” dazwischenkam, der Christian Kerns Kanzlerschaft beendete. Das ist alles bekannt. Es gab aber noch andere Sachen, über die man noch nie etwas hörte. Vielleicht, weil sie ohne Bedeutung sind; aber trotzdem: Das Ibiza- Video wurde bis spätestens Herbst 2017 fertiggestellt. Und der damalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister Mitterlehner von der ÖVP half im Frühjahr 2017 der “Noch- nicht- ganz- Zahnärztin” und Ex- Schönheitskönigin Wagner in ihrem Kampf mit dem Arbeitsinspektorat. Frau Wagner wiederum, so wird berichtet, war zu dieser Zeit noch die Freundin jenes Wiener Rechtsanwaltes M., bei dem immer wieder betont wird, er sei auf Immobilienrecht spezialisiert. Und dieser Rechtsanwalt M. ist eine der Schlüsselfiguren oder sogar “Die” Schlüsselfigur rund um die Erstellung des “Ibiza- Videos”. Dabei blieb dieser Herr mit sehr guten Beziehungen zur SPÖ von der Polizei bisher relativ unbehelligt.

Wenn man also zusammenfasst: Her Mitterlehner hilft Frau Wagner, der Freundin von Rechtsanwalt M. Ist es auszuschließen, dass sich in der Folge Rechtsanwalt M. und Vizekanzler Mitterlehner von der ÖVP näher kamen und, da ja Wahlkampf war, auch über das geplante/ fertige “Ibiza- Video”gesprochen wurde? So würde sich der Kreis schließen. Ich sage nicht, dass es so war. So könnte es aber gewesen sein. Und es könnte auch sein, dass über einen späteren Einsatz des Videos gesprochen wurde.