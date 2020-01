Vor und während und nach der Regierungsbeteiligung der FPÖ wurde, besonders lautstark aus dem linken Lager, wiederholt auf angebliche „Einzelfälle“ der FPÖ hingewiesen. Besonders Fanatische verstiegen sich sogar zur Rede von „täglichen Einzelfällen“. Und jetzt, da die Grünen in der Regierung sitzen, gibt es bei denen die ersten – vorhersehbar gewesenen –„Einzelfälle“. Wie den Medien zu entnehmen ist, fordert – man möchte es nicht glauben – die Polizei von zwei Abgeordneten der Grünen die Auslieferung, das heißt es soll die Immunität aufgehoben werden. Der grüne Parlamentarier Reimon handelte sich im wackeren Kampf gegen die OMV eine geringfügige Geldstrafe von der Polizei in Höhe von 150 Euro ein, die er nicht zu zahlen gewillt ist. Während Herr Reimon ausgeliefert werden soll, da er zum Tatzeitpunkt nicht unter die Abgeordnetenimmunität fiel, soll der zweite Abgeordnete, ein Herr Stögmüller, seine Immunität behalten. Er wird also die 100 Euro nicht bezahlen. Die Demo gegen die OMV lief übrigens unter dem Titel „Raus aus Öl und Gas“ und wurde vom hoffnungsvollen grünen Nachwuchs, der „grünalternativen Jugend“, organisiert, wie auf Twitter zu erfahren ist. Das ist diese geförderte Nachwuchsorganisation, die auf Plakaten auch schon die Abschiebung von Kanzler Kurz forderte.

Herr Stögmüller war ja nicht nur, so wie Herr Reimon, bei der Sitzblockade gegen die OMV dabei, er kletterte auch vor dem Parlament verbotenerweise auf einen Baukran, was ihm die Strafe einbrachte. Ein mutiges Kerlchen also und Zeit muss er auch viel haben, der Herr Abgeordnete. Das Beste kommt aber zum Schluss: Mit dem Herrn Stögmüller war eine Frau auf dem Kran, die neue Infrastrukturministerin Gewessler und sie dokumentierte das sogar mit einem Selfie. Jetzt braucht man nur abzuwarten, ob für die Ministerin auch ein Auslieferungsantrag gestellt wird. Frau Gewessler sorgte aber auch noch für einen anderen „Einzelfall“; sie wurde schon mehrmals mit einem Fahrrad, mit einem „Citybike“, ohne vorgeschriebener Klingel und ohne Reflektoren in den Speichen (nicht vorgeschrieben, aber der Sicherheit dienend), abgelichtet. Nicht gerade vorbildhaft und strafbar obendrein.

Das werden aber sicher nicht die letzten „Einzelfälle“ der Grünen bleiben.