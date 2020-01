Wer in Österreich erinnert sich an Jürgen von der Lippe? (In Deutschland war er ja eigentlich immer präsent.) Vom Fernsehen in Deutschland, bei den Privaten und den Öffentlich- Rechtlichen, als Komiker, und gesungen hat er auch; z. B. „Guten Morgen, liebe Sorgen“. Der, der so gerne Hawaii- Hemden trug. Jetzt kommt er wieder im Fernsehen und seine Sendung heißt „Nicht dein Ernst“. Und dieser Mann mit dem einzigartigen Humor hat jetzt in einem Interview mit einer Presseagentur so, wie es immer seine Art war, eine große Lippe riskiert und seine Sicht der Dinge erklärt, dass man verstört sagen möchte: „Ist aber nicht dein Ernst“. Es ist sein Ernst.

Dass er sich über den Selfie- Wahn ärgert, ist fast verständlich; er ist ja nicht mehr 20. Dazu sagt er: „Früher hat man nach einem Auftritt Autogramme geschrieben oder Bücher signiert. Mittlerweile wollen die Leute nur noch Selfies… Ich muss mich da schon zusammenreißen, um nicht unwirsch zu werden“. Er sagt auch seine eigene Meinung zu frivolen Witzen in Zeiten von „Me Too“ und meint: „Der alte weiße Mann ist eine dreifache Diskriminierung- wegen der Hautfarbe, des Alters und wegen des Geschlechts. Ich fürchte aber in der Tat, dass wir einem Zeitalter der Prüderie entgegengehen, … wo sie im Fernsehen vermutlich zeigen können, wie eine Frau gevierteilt wird, aber „No Nipples““. Er dürfte auch nicht viel von politischer Korrektheit und der Klimadebatte halten. Er glaubt nämlich, dass es Widerstand gegen Sprech- und Denkverbote geben werde und sagt: „Ich stelle allerdings auch fest: Die Leute haben es satt, erzogen zu werden. Und die Leute haben Greta satt. Wenn sich so ein Mädel hinstellt und die Weltmächtigen anschreit „How dare you“ [wie könnt ihr es wagen] und die dann kuschen, dann ist das für mich Comedy … Wenn die Kritik an Zuständen mehr nervt als die Zustände selber, dann muss man aufpassen und so weit sind wir gerade“. Er stellt auch die E- Autos bzw. die Verfügbarkeit des benötigten Stroms bei z. B. einer Million E- Autos in Frage und sieht bei der Klimadiskussion in Deutschland eine „Blockwartmentalität“ aufkommen.

Für diese Offenheit bei Interviews zu Themen der Zeit verdient er eigentlich „Standing Ovations“. Oder sollte man eher entsetzt sagen: „Nicht dein Ernst?“ Ob so oder so, er hat auf jeden Fall recht.