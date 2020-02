Es ist erst ein paar Tage her, da wurde über das Coronavirus und über die Zahl der Erkrankten und Todesopfer noch relativ sachlich berichtet. Da war die Krankheit aber noch weit weg; in China und auf Kreuzfahrtschiffen und in Japan. Dann war plötzlich von schlimmen Zuständen im Iran zu hören. Dort kommen gerade auch im Gesundheitswesen die Würgesanktionen der USA zum Tragen, der Iran kommt nicht an Medikamente und medizinische Geräte. Auch in Südkorea breitet sich die Krankheit aus. Und dann kam wie aus heiterem Himmel die Meldung, dass das Coronavirus in Italien angekommen sei und sich rasend schnell ausbreite und die ersten Toten zu beklagen seien. Und dann ging es Schlag auf Schlag, dann kam Panik auf. Der erste Corona- Fall in der Schweiz. Und ein italienischer Tourist soll das Virus auf die spanische Insel Teneriffa gebracht haben. Dort sind mittlerweile tausend (oder gar tausende) Hotelgäste unter Quarantäne, dürfen ihr Hotel nicht verlassen. Auch auf dem spanischen Festland wurden die ersten Krankheitsfälle diagnostiziert. Die gibt es auch schon in Österreich.

Am stärksten betroffen ist bekanntlich China, gefolgt von Italien und Japan. Zu den stärker betroffenen Ländern gehören neben Iran und Südkorea aber auch Myanmar und die USA. einzelne Fälle gibt es aber auch schon in Kanada, Australien, Russland, in westeuropäischen Ländern usw. Auch in Südamerika ist jetzt der erste Fall bekannt geworden, in Brasilien, und Afrika ist auch nicht mehr Corona- frei, Ägypten ist betroffen. Obwohl das neue Virusim Vergleich zu anderen Krankheiten nicht besonders ansteckend ist, hat es sich schon weltweit verbreitet. Jetzt machen sich die Sicherheitsmaßnahmen auch in Europa schon bemerkbar. Die Wirtschaft lässt nach, die Börsen crashen, der Tourismus bricht zusammen. Es werden Großveranstaltungen abgesagt, große Hotels unter Quarantäne gestellt, es werden ganze Städte abgeriegelt. Es wird überlegt, den internationalen Reiseverkehr einzuschränken.

Wie sich das Virus entwickelte, ist bis jetzt unklar. Vermutungen gehen allerdings auch schon in die Richtung, dass es sich um einen aus einem Labor entwichenen Bio- Kampfstoff handeln könnte. Es gibt auch Berichte, dass schon vor Jahren Patente auf Abarten des Coronavirus angemeldet wurden. Und jetzt wird mit einer Einschätzung der Lage von Goldman- Sachs noch Öl ins Feuer gegossen. Laut dieser Studie droht 40- 70 Prozent der Weltbevölkerung eine Infektion, das wärenim Extremfall bis zu 5 Milliarden infizierte Menschen. Es drohen auch alle Versuche zu scheitern, die Ausbreitung zu verhindern. Das in erster Linie deswegen, weil es (noch) keinen Impfschutz gibt.

Laut dieser Studie könnte es also zu einer weltweiten Pandemie kommen. Da wegen der Folgen des Coronavirus die Börsen weltweit nachgeben, könnte man jetzt Goldman- Sachs unterstellen, vor der Veröffentlichung der Studie auf fallende Kurse gesetzt zu haben. Die Gewinne wären gigantisch. Man könnte auch annehmen, dass ein Pharma- Unternehmen ganz plötzlich einen Impfstoff „aus dem Hut zaubert“ und damit das Geschäft des Jahrhunderts macht. Aber das sind natürlich nur Unterstellungen und Annahmen, wie sie meist von sogenannten Verschwörungs- Theoretikern kommen.