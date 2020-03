Jetzt geht es Schlag auf Schlag, was das Coronavirus bzw. eine Verhinderung oder Einschränkung der Weiterverbreitung des Virus in Österreich betrifft. Die Maßnahmen in Österreich dürften begründet sein durch die fast explosionsartige Weiterverbreitung und die vielen Todesfälle in Italien. Und dazu kann man im Umfelds der Wiener Uni zumindest gerüchteweise hören, dass dort chinesische Schwarzarbeiter das Virus eingeschleppt und verbreitet hätten.

Jetzt werden also in Österreich harte und tiefgreifende Maßnahmen verordnet, um der Ausbreitung des Virus Herr zu werden und trotzdem gibt es Sachen, die man nicht begreifen kann. Unglaubliche Geschichten rund um das Coronavirus. Da war z. B. ein junger Mann in Italien, als dort Corona- Infizierte kein Einzelfall mehr waren. Als er wieder daheim war, stellten sich Beschwerden ein. Er begann zu husten und zu schwitzen und er wurde deswegen von der Arbeitsstelle heimgeschickt, um zum Arzt zu gehen. Dort wurde angeblich eine Lungenentzündung festgestellt, es wurde aber kein Coronatest durchgeführt, da angeblich Anzeichen für eine Infektion fehlten. Ein Arbeitskollege des jungen Mannes rief sicherheitshalber die mittlerweile berühmte Nummer 1450 an. Er wollte einen Test machen lassen, da er zuhause eine 90-jährige Mutter hat und von den offiziellen Stellen ja permanent darauf hingewiesen wird, dass ältere und alte Menschen besonders gefährdet seien. Er wurde aber sofort weiterverwiesen an eine andere Nummer. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass ein Coronatest nur dann gemacht wird, wenn es schon Anzeichen einer Infektion gibt. Der Hinweis, dass dadurch eine alte Frau, nämlich die Mutter des Anrufers, in tödliche Gefahr gebracht werden könne, interessierte am anderen Ende der Telefonleitung niemanden.

Wie ist das jetzt? Ein junger Mann war in einem Krisengebiet, zeigte hinterher Symptome einer Infektion und wurde nicht auf Corona getestet. Ein Arbeitskollege des jungen Mannes will sich testen lassen, um seine Mutter nicht in Gefahr zu bringen und um auch selbst zu wissen, ob er gesund oder angesteckt ist. Es wird ebenfalls kein Test gemacht, da schwere Anzeichen für eine Infektion fehlen.

Sollen bei der Vorgangsweise Infektionen verhindert werden?