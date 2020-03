Schon fast im Stundentakt werden nicht nur in Österreich neue Verhaltensregeln,Beschränkungen, Einschränkungen und Vorschriften zum Umgang mit der Corona- Krankheit bekannt gegeben; mit dramatischen Auswirkungen auf Wirtschaft und gesellschaftliches Leben.Die Börsen crashen, der Tourismus bricht zusammen, Schulen werden gesperrt, Veranstaltungen werden abgesagt usw. Der gesamtwirtschaftliche Schaden ist noch gar nicht abzuschätzen, weil momentan nicht vorhersehbar ist, was noch alles an Einschränkungen kommt. Dabei ist es erst ein paar Tage her, als in Europa – meinetwegen mit Ausnahme Italiens – das Problem Corona noch als locker beherrschbar angesehen wurde. Da gab es z. B. eine Statistik- Seite, auf der vor zwei Wochen noch zu lesen war, dass das neue Virus im Vergleich zu anderen Krankheiten nicht besonders ansteckend ist und das wurde untermauert mit verschiedenen Grafiken und Tabellen. Diese Angaben sind auf dieser Seite nicht mehr zu finden. Die Seite wurde aktualisiert und den heutigen Erkenntnissen angepasst. Und diese Erkenntnisse ändern sich laufend, wie man an den Pressekonferenzen, die unser „Corona- Trio“ Kurz, Nehammer und Anschober abhält, erkennen kann. Es wird ja laufend betont – nicht nur in Österreich – dass man über die neue Krankheit zu wenig weiß und dass es auch noch keinen Impfstoff gegen die Krankheit gibt.

Und für die Bevölkerung ist die Sache im Detail ja noch verwirrender. Gemeinhin wird vom Coronavirus gesprochen. Da geht es aber dann um Covid- 19, um SARS CoV- 2, Virus Modi- SARS, SARS- Coronavirus usw. Und dann kann man lesen, dass das SARS- Coronavirus schon 2003 identifiziert wurde und also gar nicht mehr so neu ist. Und es ist weiters zu erfahren, dass schon vor Jahren mit dem Virus experimentiert wurde. Und man erfährt auch, dass sich der deutsche Bundestag schon Ende 2012 mit dem Virus Modi- SARS beschäftigte („Drucksache 17/12051“) und eine Risikoanalyse erstellt wurde im Zusammenhang mit einer Pandemie. Dann wird es immer schwieriger zu glauben, dass die Politik nichts über das Virus weiß und man fragt sich auch, warum trotz Risikoanalyse nicht an einem Impfstoff gearbeitet wurde.