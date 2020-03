Neuer Skandal bei der deutschen ARD: Nach dem Ende 2019 vom WDR, der zur ARD gehört, ein Video ausgestrahlt wurde, in dem ein Kinderchor unter anderem: „…Meine Oma ist ´ne alte Umweltsau“ singt und ein ARD- Mitarbeiter noch eins draufgab und in einem Posting schrieb, dass die Oma eine „alte Nazisau“ sei, (diese Entgleisung wurde dann als „Satire“ abgetan und die Sendeanstalt entschuldigte sich halbherzig) kam jetzt der nächste Hammer. Der ist genau so aktuell wie es das „Umweltsau“- Video zur Klimarettung war, denn jetzt geht es um das Coronavirus. Da heißt es zum Beispiel: „Wir … sagen: Ja zu Corona, denn mit diesem Virus heilt sich der Planet praktisch selbst… Es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht,immerhin hat die Generation 65 plus diesen Planeten in den letzten 50 Jahren voll an die Wand gefahren…“ Es geht dann auch noch gegen eine zweite Risikogruppe, nämlich gegen die Menschen in den Wohlstandsnationen, „die ein bisschen fetter sind…“ (Menschen, „die ein bisschen fetter sind“, habe ich übrigens in großer Zahl auch in sogenannten Entwicklungsländern gesehen.) Letztendlich werden auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona- Pandemie bejubelt.

Das einzige, was man an diesem peinlichen und beleidigenden Schundvideo eventuell positiv sehen kann, ist die Feststellung des Sprechers: „… Weniger Menschen bedeutet weniger Ressourcenknappheit, das bedeutet weniger Hunger, das bedeutet weniger Krieg und das bedeutet weniger Fluchtursachen … Corona ist deshalb da, weil wir es nicht anders verdient haben“. Und damit das Ganze wieder als „Satire“ verkauft werden kann, husten sich zum Schluss des Videos der junge Sprecher und ein Älterer, vermutlich 65 plus, gegenseitig an. Bei einem solchen Machwerk muss man sich fragen, warum die Menschen diesem Sender, der ARD, nicht enttäuscht den Rücken kehren.

Das ist das erste Mal, dass auf einem öffentlich- rechtlichen Sender die Überbevölkerung als Problem gesehen wurde. Seit Jahren machen ja z. B. Politiker einen riesengroßen Bogen um dieses Thema, denn es könnte ja der politischen Korrektheit widersprechen, von Überbevölkerung zu reden. Es darf allerdings über Sterbehilfe geredet werden, das ist anscheinend „in“. Zur Bevölkerungsexplosion bzw. zur Überbevölkerung hat übrigens Dr. Wallentin in der Sonntags- „Krone“ einen wie immer sehr treffenden Artikel mit dem Titel: „Die Bevölkerungsexplosion“ geschrieben. Gerade der Hinweis: „… Würde Österreich eine Million Afrikaner aufnehmen, dann gleicht das der Bevölkerungsüberschuss auf dem Schwarzen Kontinent in 14 Tagen wieder aus“, sollte viele Menschen zum Nachdenken anregen.