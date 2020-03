Obwohl man es momentan schwer glauben kann, gibt es außer Nachrichten zu Corona doch auch noch anderes Berichtenswerte. Da gibt es z. B. auf „krone.at“ die Schlagzeile: „Höchst bedenklich – Scheiben von ÖVP- Zentrale in Wien beschädigt“. Im Artikel erfährt man dann – das ist auch mit Foto belegt – Genaueres über den Vorfall: Die Außenscheiben der ÖVP- Bundesparteizentrale wurde mit Wurfgeschossen beschädigt. Der Generalsekretär ist entsetzt, sagt: „Das ist einen neue Stufe der Eskalation, die nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen muss, sondern auch demokratiepolitisch höchst bedenklich ist“. Da muss man dem GS recht geben. Der GS fährt fort, erzählt von Hackerangriffen, Fake News, zerstörten Wahlwerbungen usw. gegen die ÖVP und dass solche Attacken „ein erschreckendes Bild vom Demokratieverständnis Andersdenkender“ sind. Da hat er auch recht. Es ist anscheinend von manchen Menschen zu viel verlangt, eine andere politische Meinung als die eigene zu akzeptieren.

Allem Anschein nach hat die ÖVP – vielleicht geht es in dem Fall in erster Linie gegen Kanzler Kurz oder auch gegen die türkise Regierungsmannschaft – nicht nur Freunde. Vielleicht gibt es ein paar besonders Enttäuschte, weil vom grünen Koalitionspartner nur der Gesundheitsminister in den Medien präsent ist. Überraschend ist es übrigens nicht besonders, dass auch die ÖVP mit Gewaltattacken Andersdenkender konfrontiert ist. Die ÖVP mit Kanzler Kurz wurde ja nicht nur in der Ausländerfrage zum Feindbild linker und ganz linker Gruppen und da kann es dann schon auch zu Gewaltattacken kommen. Da kann z. B. auch die FPÖ ein Lied davon singen. Aber da wurde immer argumentiert, dass das ja ein notwendiger und gerechter „Kampf gegen Rechts“ sei und da sei ja alles erlaubt und diesen Eindruck gewann man denn auch, wenn man Auseinandersetzungen bei Demos auf der Straße sah. Dass so etwas „ein erschreckendes Bild vom Demokratieverständnis Andersdenkender“ offenbart, wurde im „Kampf gegen Rechts“ gern verschwiegen. Und jetzt soll, so ist zu vermuten, der Kampf gegen rechts auf die ÖVP ausgeweitet werden.

P. S.: Bei Linksextremen und bei der Antifa wurde im Zusammenhang mit eingeschlagenen Glasscheiben gerne die kreative Wortschöpfung „entglasen“ verwendet.