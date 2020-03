Die Einschätzungen zur Gefährlichkeit des Coronavirus werden widersprüchlicher. Es ist bekannt, was sich in China abspielte oder was zur Zeit in Italien los ist oder auch in anderen Ländern. Und trotzdem behauptet ein deutscher Virologe und Lungenfacharzt in einem ZDF- Interview: „Corona ist kein schweres Killervirus! Die Panikmache sei das Problem“. Für den Arzt ist das Coronavirus nicht schlimmer als frühere Grippewellen und die Reaktionen von Regierungen und Behörden auf die Krankheit Covid- 19 sind seiner Meinung nach nicht angemessen.

Ein anderer Arzt in Deutschland, ein Mikrobiologe – er war Universitätsprofessor und Leiter eines Instituts für Medizinische Mikrobiologie – sieht den Kampf gegen das Coronavirus ebenfalls übertrieben. Er sagt, die Maßnahmen gegen das Virus sind „kollektiver Selbstmord. Das Virus ist harmlos“. Die jetzt verhängten Maßnahmen seien seiner Meinung nach eine Katastrophe für die gesamte Bevölkerung. Sie werden riesigen Schaden verursachen, aber keinen Nutzen bringen. Der Arzt sagt auch, dass Corona- Viren „seit Menschengedenken unter uns“ sind und in der Medizin eine zu vernachlässigende Rolle spielen, da der Großteil der Infizierten nicht schwer erkrankt. Nur ältere Menschen mit Vorerkrankungen, besonders an Lunge und Herz, können ernsthaft erkranken.

Haben jetzt diese beiden Fachleute (und vielleicht noch einige andere) recht oder hat die große Mehrheit recht, die das Gegenteil behauptet? Will die Politik das Coronavirus für ihre Interessen und Ziele vereinnahmen, eine Wirtschafts- und Finanzkrise auslösen sowie Freiheits- und Grundrechte unterminieren oder macht die Politik genau das, was notwendig ist, um die Bürger zu schützen?