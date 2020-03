Die Coronakrise hat die Klimadiskussion mundtot gemacht, scheint es. Naja, Klimademonstrationen sind, so wie alle anderen öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen von Menschen, eben wegen der potentiellen Verbreitung des Coronavirus längst von Staats wegen verboten. Und die Diskussionen rund um den Klimawandel und die Klimarettung werden eben in erster Linie durch Demos am Laufen gehalten. Und durch „die Greta“, aber von der hört man auch nichts mehr. Fast nichts, um genau zu sein. Angeblich war sie mit dem Coronavirus angesteckt, aber problemlos und beschwerdefrei gesund geworden. So war es zumindest irgendwo zu lesen. Man könnte also sagen, dass dem Coronavirus auch die Klimarettung zum Opfer fiel.

Dabei gibt es da eine neue Theorie zur Erderwärmung, von der man allerdings nicht so recht was hört. Das kann daran liegen, dass zur Zeit wegen des alles beherrschenden Themas Corona alles andere verdrängt wird oder auch daran, dass ein Blatt mit relativ geringer Reichweite, nämlich der „Standard“, über diese Theorie schrieb. Demnach soll die Neigung der Erdachse einen großen Einfluss auf die Erderwärmung haben. Die Überschrift des Artikels lautet auch: „Größere Neigung der Erdachse führt zu Warmzeiten“. Dass die Erdachse geneigt ist, dürfte jedem aus der Schulzeit noch mehr oder weniger in Erinnerung sein, etwa 23 Grad beträgt diese Neigung. Diese Schiefstellung der Erdachse ist keine konstante, sie verändert sich öfters und diese Änderungen sind Auslöser für den Wechsel von Kalt- und Warmzeiten, wie Forscher feststellten. Sie erforschten dazu die Tropfsteine in einer Höhle in Italien, welche knapp eine Million Jahre alt sind und da wurde festgestellt, dass es innerhalb von etwa 200.000 Jahren zwei Übergänge von einer Kalt- in eine Warmzeit gab, dass diese Wechsel seither in einem Takt von etwa 100.000 Jahren passieren und dass in diesen Zeiträumen eine hohe Neigung der Erdachse bestand.

Nach den Ergebnissen der Forscher ist also der Auslöser für den Klimawandel gefunden, es ist die Neigung der Erdachse. Somit wäre also die Behauptung, dass CO2 der Verursacher des Klimawandels ist, widerlegt. Eine Verminderung von CO2 würde also nur die Luftqualität verbessern, was ja auch wichtig ist.