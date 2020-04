Es ist mittlerweile wirklich so: Entweder es geht um das Coronavirus oder es geht um Flüchtlinge; dieses Mal wieder einmal um die Flüchtlinge bzw. Migranten in griechischen Lagern. An der griechisch- türkischen Grenze scheint es ja mittlerweile ruhig geworden zu sein, denn von dort hört man im Moment nichts. Und um die Menschen in den griechischen Lagern streiten sich wieder einmal und sicher nicht zum letzten Mal viele NGO`s, zivilgesellschaftliche und kirchliche Organisationen und viele Staaten Europas innerhalb und außerhalb der EU. Die „Guten“ fordern die Evakuierung der Lager, das heißt sie fordern die Staaten auf, Flüchtlinge aufzunehmen, wobei da auch auf das Coronavirus hingewiesen wird, da ja in einigen Lagern schon einzelne Infizierte nachgewiesen wurden. Die österreichische Regierung weigert sich, so wie einige andere Regierungen auch, sich an der Aufnahme von Flüchtlingen aus diesen Lagern oder gar an der Evakuierung dieser Lager zu beteiligen. Es gilt weiterhin die Aussage von Kanzler Kurz, dass Österreich keine zusätzlichen Flüchtlinge aufnehmen will. Dadurch soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass Österreich keine Flüchtlinge aufnimmt.Es kommen ja laufend Flüchtlinge trotz angeblich geschlossener und bewachter Grenzen und es kommen gar nicht so wenige. Sie kommen allerdings nicht zum Grenzübergang und beantragen Asyl in Österreich, nachdem sie durch mehrere sichere Länder gereist sind. Nein, sie kommen fast alle illegal über die Grenze, sind dann meist weiter mit Schleppern unterwegs. Werden sie wider Erwarten aufgegriffen, beantragen sie meist an Ort und Stelle Asyl oder ansonsten melden sie sich auf einem Polizeiposten so nach dem Motto: „Na, jetzt sind wir halt da“ und stellen einen Asylantrag. Und aus dieser Sicht betrachtet verwundert es eigentlich nicht, wenn der Kanzler zu diesen Flüchtlingen keine zusätzlichen aufnehmen will. Eine Aufnahme wäre da ein Signal an potentielle Flüchtlinge und Schlepper: Seht her, ihr kommt wie gewünscht in die EU. Macht euch auf und wir bringen euch hin. Und jetzt soll wieder einmal die EU- Kommission das Problem lösen.

Die EU arbeitet in vielen Punkten mit den USA zusammen bzw. macht nach, was die machen. Warum wird das nicht auch in der Flüchtlingsfrage bzw. bei der Migration so gemacht? Die USA bestimmen selbst, wer und wieviele Migranten und auch Flüchtlinge kommen dürfen und aufgenommen werden. Das ist bei Trump so und das war bei Obama und auch bei seinen Vorgängern so.