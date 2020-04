Französische Corona- Patienten auf Intensivstationen bzw. solche, die unbedingt auf eine Intensivstation gehören, werden vom Elsass als Coronazentrum in Krankenhäuser anderer Regionen verlegt, andere Intensiv- Patienten werden gleich ins Ausland geflogen, z. B. nach Deutschland, damit sie benötigte medizinische Hilfe bekommen. Deutsche Hilfe gibt es aber auch für Patienten aus Italien. Italien bat EU- Länder um Unterstützung in der Corona- Katastrophe im Land – ursprünglich vergebens. Dafür half China, schickte Hilfsgüter und Ärzte. Aber auch Kuba schickte Ärzte und Pfleger nach Italien, kam den leidgeprüften Italienern zu Hilfe. Auch Russland, welches bisher von Corona so gut wie verschont wurde, reagierte auf die Bitte um Hilfe, schickte 15 Militärflugzeuge mit Beatmungsgeräten, Hilfsgütern und Ärzte, Virologen und Epidemiologen. Jetzt hat auch die Türkei medizinische Hilfsgüter im Kampf gegen die Pandemie nach Italien geschickt. Auch Spanien erhielt medizinische Unterstützung aus der Türkei.

Dass die Unterstützung Italiens durch Russland und die Türkei nicht ganz uneigennützig erfolgt, ist klar. Die Ärzte können zumindest Erfahrung sammeln im Kampf gegen das Coronavirus, die sie in ihrer Heimat vielleicht noch brauchen werden. Es soll aber auch politisch mit der Unterstützung gepunktet werden. Das wird den Italienern im Moment aber völlig egal sein. Für sie ist wichtig, dass ihnen jemand in der Krise hilft, sie unterstützt. Sie mussten ja die schmerzhafte Erfahrung machen, dass sie von ihren Nachbarn nicht viel zu erwarten haben. Die haben großteils selbst genug Probleme. Gut; Österreich schickte Schutzmasken nach Südtirol, als weltweit kaum Masken zu bekommen waren.

Es ist schwer zu glauben. Von der „Wertegemeinschaft“ kann Italien kaum Hilfe in der Not erwarten. Dafür gibt es – eher unerwartet – Unterstützung von China, von Russland, von Kuba, von der Türkei. Und jetzt endlich, sehr spät allerdings, hat sich auch Deutschland entschlossen, den Italienern ebenfalls zu helfen. Von der EU gibt es finanzielle Zusagen. Damit kann die Wirtschaftskrise überwunden werden, aber Coronakranke können mit Geld alleine nicht geheilt werden. Und Russland hilft nicht nur in Italien im Kampf gegen Corona. Die USA, die jetzt von der Coronakrise voll erwischt wurden, können sich ebenfalls über russische Unterstützung freuen. In New York ist das größte russische Frachtflugzeug mit medizinischer Ausrüstung gelandet. Es sei eine Geste der Solidarität, wie ein russischer UN- Diplomat mitteilte.

In Europa wie in den USA sind plötzlich diejenigen die Helfer in der Not, von denen man es eigentlich nicht erwartet hätte und diejenigen, die immer von Solidarität predigen, haben enttäuscht.