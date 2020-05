Dieser Spruch ertönt in Zeiten wie diesen um 23 Uhr. Und er gilt für alle. Gilt er wirklich für alle? So wie es aussieht; nein. Für unseren allerwertesten Herrn Bundespräsidenten, den Herrn Van der Bellen, gilt diese Vorschrift allem Anschein nach nicht. Sitzt da mit Gattin und zwei Freunden beim Italiener und verplaudert sich ein wenig; eh nur um knapp eineinhalb Stunden. Und weil es mir gerade so einfällt: Mit zwei Freunden am Tisch, mit denen man nicht in einem gemeinsamen Haushalt lebt: Müsste da nicht die sogenannte „mechanische Schutzvorrichtung“, also der MNS, der Mund- und Nasenschutz getragen werden, auch als Schutzmaske bekannt? Der Wirt hat sich wohl auch auf der Uhr verschaut – oder er traute sich nicht, den Herrn Bundespräsidenten hinaus zu komplimentieren.

Jetzt ist nur zu hoffen, dass dem werten Staatsoberhaupt zumindest 600 Euro aufgebrummt werden, wie sie viele gewöhnlich Sterbliche und wesentlich weniger verdienende Zwangsfreigestellte während der Coronasperre wegen irgendwelcher Vergehen gegen Corona- Maßnahmen aufgebrummt bekamen. Ob sie rechtlich gedeckt waren oder nicht. Und dass Herr Van der Bellen eine eventuelle Strafe für den Wirt übernehmen will, ehrt ihn. Dann sollte sie aber schon etwas höher ausfallen. Vorbildwirkung hat dieses Sperrstunde- Missachten nämlich nicht.

Und zur Abwechslung ein paar Zitate:

Ein Kabarettist: Was meinen Sie, was in diesem Land los wäre, wenn die Leute wüssten, was in diesem Land los ist.

Josef Stalin: Gedanken sind mächtiger als Waffen. Wir erlauben unseren Bürgern nicht, Waffen zu tragen. Warum sollen wir ihnen erlauben zu denken?

Ex- US- Präsident Obama: Wir müssen Gewalt anwenden, wenn Länder nicht das machen, was wir wollen.

Konfuzius: Ein Mann, der die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.

(der damalige bayerische Ministerpräsident) Horst Seehofer: Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.

Abraham Lincoln: Es gelingt wohl, alle Menschen einige Zeit und einige Menschen allezeit, aber niemals alle Menschen allezeit zum Narren zu halten.

W. Shakespeare: Das ist die Seuche unserer Zeit: Verrückte führen Blinde.

Volker Pispers?: Wer glaubt, dass Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, dass Handbremsen Hände bremsen und dass Zitronenfalter Zitronen falten.

Gilad Atzmon: Politische Korrektheit ist Politik, die keine politische Kritik erlaubt … Das ist auch die Definition von Tyrannei.

Nikita Chruschtschow: Politiker sind alle gleich. Sie versprechen Brücken, wo es keine Flüsse gibt.

Vaclav Klaus: Die Menschen in der EU sind heutzutage fast so stark reguliert, manipuliert und indoktriniert, wie wir in der späteren kommunistischen Ära gewesen sind.

???: Das Recht geht vom Volk aus, aber es kehrt selten zurück.