Was man nicht alles findet; beim Stöbern. Da gab es doch vor ein paar Tagen größere Feierlichkeiten und Festakte, die auch der ORF zu würdigen wusste. Da ging es um 75 Jahre Zweite Republik, um 75 Jahre Kriegsende, um 65 Jahre Staatsvertrag, um 25 Jahre EU- Beitritt. Gründe genug zu feiern und zu gedenken. Bei den offiziellen Feiern der Regierung waren natürlich auch die Grünen dabei – als Regierungsbestandteil. Es wurde aber auch die Grüne Jugend bzw. die Grünalternative Jugend aktiv, wie auf deren Webseite zu sehen ist. Dort feiern sie übrigens auch den Geburtstag von Karl Marx; das aber nur so nebenbei. Interessanter ist was anderes: Aus dem im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag berühmt gewordenen Zitat: „Österreich ist frei“ machte die Grüne Jugend den Spruch: „Österreich ist frei erfunden“ samt einer Erklärung zum Staatsvertrag. In diesem kurzen Artikel heißt es beispielsweise: „… Nationalstaaten sind aber nicht naturgegeben, sondern von Menschen erfunden … Nationalismus und Grenzen töten … Deshalb: Gegen Nationalismus und die Festung Europa“.



Also die frei erfundenen Nationalstaaten abschaffen, denn ohne Staaten gibt es auch keine Grenzen. Nur wenn die jungen grünen EU- Fanatiker keine Grenzen akzeptieren, die Nationalstaaten als „frei erfunden“ betrachten, dann fordern sie eigentlich auch die Abschaffung der Europäischen Union. Die besteht nämlich laut junger grüner Definition aus frei erfundenen Nationalstaaten. Es scheint, dass die ganze jung- grüne Aktion nicht so recht überlegt, nicht so richtig ausgereift ist. Was bleibt übrig, wenn es keine frei erfundenen Staaten und somit auch keine Vereinigung frei erfundener Staaten gibt? Richtig; Herrschaftslosigkeit, also Anarchie. Somit gäbe es auch keine Jungen Grünen, sondern Anarchisten. Wenn der Staat als solcher in Frage gestellt bzw. abgelehnt wird; wie kann man dann so unverschämt sein und jede Menge Forderungen an den Staat stellen? Und warum fühlen sich die Grünen als Regierungspartei nicht wenigstens ein ganz kleines bisschen dazu verpflichtet, ihren Nachwuchs in die Schranken zu weisen? Der fällt ja nicht das erste Mal unangenehm auf. Bei diversen Demos wenn schon nicht im Gleichschritt, dann oft im direkten Umfeld von Linksextremen und Linksradikalen dabei. Die nicht vergessene Aktion: „Wer Österreich liebt, muss Scheiße sein“ mit „Nimm dein Flaggerl für dein Gaggerl“. Und zum Staatsfeiertag am 26. Oktober 2019 ließen sie verlauten: „Wir wollen keine Österreicher sein. Sondern Menschen … Keine Nation und kein Staat haben es verdient, gefeiert zu werden. Auch Österreich nicht …“ Na, dann sollen sie doch die Staatsbürgerschaft abgeben.

Sonderbar und auffällig dazu: Zu diesen und ähnlichen Vorfällen, die es ja auch gab, kam von der Mutterpartei eigentlich nichts, die ließ ihren politischen Nachwuchs wohlwollend gewähren. Und auch die „moralische Stütze Österreichs“, der jetzige Bundespräsident und einstige Grünen- Chef Van der Bellen zeigt und zeigte sich den Jungen Grünen (aber auch den Grünen) gegenüber immer „seeeehr“ tolerant. Was man anderen politischen Richtungen und Organisationen gegenüber von ihm nicht behaupten kann.