Wie zu lesen war, wurde in Krems ein 77- jähriger österreichischer Pensionist wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Sein Verbrechen bestand darin, dass er seine Auslandsreisen nach Thailand, wo er jedesmal über einen längeren Zeitraum bei einem Freund lebte, niemals der Behörde gemeldet hat. Da seine Rente zu niedrig ist, bekam er laut Zeitung Mindestsicherung als Aufstockung und darauf hätte er bei einem Auslandsaufenthalt keinen Anspruch gehabt. Der Mann erhielt deswegen eine bedingte Haftstrafe und muss die zu Unrecht kassierte Mindestsicherung – im Laufe der Zeit summierten sich da 20.000 Euro – zurückzahlen.

Jahr für Jahr fliegen tausende Asylwerber, Flüchtlinge, Migranten „aus familiären Gründen“ oder „auf Urlaub“ in ihre Heimatländer, obwohl sie von dort angeblich aus Angst um ihr Leben flüchten mussten. Es interessiert anscheinend kein Amt und keine Behörde, ob diese Menschen auf Grund ihres Status nach österreichischem Recht eigentlich dorthin reisen dürfen, ob sie als Bezieher von Mindestsicherung, Arbeitslosengeld etc. eventuell was zurückzahlen müssten, ob sie nicht wegen eventuellen Betrugs eine Haftstrafe riskieren, ob da nicht die Aberkennung des Asylstatus droht und ob sie die Reisedokumente auch beim Asylantrag vorgelegt haben.

Viele Punkte in dem Zusammenhang, von denen man nichts hört, weil dieses Thema offensichtlich niemanden interessiert.

________________________________________________________________________

Anti- Rassismus- Demo

Die Anti- Rassismus- Demos haben mittlerweile ja auch Österreich erreicht.

Ich habe mir jetzt auf allen möglichen Webseiten, z. B. auch ORF, die Berichte, Videos und Bilder zur Anti- Rassismus- Demo in Wien angesehen. Da fiel auf: Abstand bzw. Masken wegen fehlendem Abstand waren eher Nebensache; selbst bei Ordner- Team und Demo- Leitung gab es Maskenverweigerer. Und würde man nicht einige Gebäude kennen, dann könnte man die Aufnahmen der Demo von sonstwo vermuten – fast ausnahmslos englisch- sprachige Taferl und Transparente zu sehen, fast ausnahmslos in englisch vorgetragene Parolen zu hören. Können diese Leute allesamt nicht deutsch oder wollen sie mit ihren Englisch- Kenntnissen brillieren?

Aber großes Lob: Die Demo verlief störungsfrei. Keine Krawalle, keine Sachbeschädigungen, kein Kräftemessen mit der Polizei.