Lange Zeit schon ist den Politikern aller Parteien klar, dass für Ausländer in Österreich – ob EU- Bürger oder nicht – das Erlernen der deutschen Sprache, also unserer Sprache, immens wichtig ist. Ohne Deutschkenntnisse tun sich besonders jene am Arbeitsmarkt sehr schwer, die nicht zu den Hochgebildeten zählen. Und jetzt merke ich gerade, dass mir ein Fehler unterlaufen ist: Bei allen Parteien ist den Politikern die Notwendigkeit von Deutschkenntnissen nicht klar, die Grünen in Wien tanzen da gewaltig aus der Reihe. Die machen nämlich für die Wien- Wahl auf Bezirksebene ganz massiv Parteiwerbung in allen möglichen Sprachen. Den in Wien lebenden EU- Bürgern – die dürfen nämlich zu den Bezirkswahlen gehen – wird also von den Grünen signalisiert: „Ihr sollt zur Wahl gehen und ihr müsst natürlich Grün wählen! Dafür braucht ihr auch nicht deutsch zu können“.

Wien hat überdurchschnittlich viele Arbeitslose unter den Ausländern. Die Probleme am Arbeitsmarkt für Ausländer ohne Deutschkenntnisse sollten also hinlänglich bekannt sein und man kann deswegen diese Art der Wahlwerbung nur als verantwortungslos und dumm bezeichnen.

Irgend ein schlauer Kopf schrieb einmal: „Gehirne sind schon was Tolles … Wäre doch cool, wenn alle eins hätten“.