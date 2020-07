Dass in Linz das tägliche Verkehrschaos regiert, ist nicht nur für die Linzer eine bittere Erfahrung. Im Ö3- Verkehrsfunk z. B. sind die A7, der Bindermichl- Tunnel, der Niedernhart- Tunnel, die B 127 bei der Stadteinfahrt nach Linz und einige andere „Hotspots“ tägliche Fixstarter. 40 oder 50 Jahre wurde eine vierte Donaubrücke versprochen, vor ein paar Jahren wurde statt dessen die dritte, nämlich die Eisenbahnbrücke ( neben der Nibelungen- und der VÖEST (Autobahn)- Brücke) abgerissen. Mittlerweile wird an der neuen Ersatzbrücke gebaut, aber das dauert noch. Ja, und die VÖEST- Brücke, also die Autobahnbrücke, bekommt jetzt links und rechts eine sogenannte „Bypassbrücke“ dazu.

Dann gab es trotz des täglichen Verkehrschaos plötzlich den dringenden Wunsch, den Linzer Hauptplatz autofrei zu machen. Zwei Tage wurde der Autoverkehr von einigen wenigen Demonstranten weggesperrt, ein zusätzliches Stauchaos war die Folge. Dann reichte es dem Verkehrsstadtrat, er verschob den autofreien Hauptplatz bis nach Fertigstellung der Brückenbau- Arbeiten, so etwa 2024. Jetzt wurde ein neuer Versuch gestartet, den Hauptplatz autofrei zu machen. Am Montag sperrten wieder etwa 10 bis 20 „Klimaaktivisten“ den Verkehr zur Hauptverkehrszeit ab 16 Uhr, die nächsten vier Tage sollen weitere Stau und Umwege produzierende Demos durch „von Grünen angestachelten radikalen Splittergruppe von Radlobbyisten“ abgehalten werden, wie laut ORF die Linzer SPÖ zitiert wird. Das mit den Grünen ist ja so eine Sache. Sie wollen einen autofreien Hauptplatz. Aber im Zuge der Wahlwerbung für den Grünen- Landesrat Kaineder stand letztens ein Klein- LKW mit einer großen Plakattafel des Wahlwerbers auf dem Hauptplatz; so richtig überlegt war das nicht.

der Linzer Hauptplatz bietet aber noch ein Gesprächsthema. Er sollte nämlich mit 30 Bäumen bestückt werden; wegen der Abkühlung. Es mussten aus irgendwelchen Gründen Winterlinden sein, die es in der geforderten Größe und Stückzahl nicht gab, also wurden sie aus Deutschland importiert, wahrscheinlich mit dem LKW, und dann in großen Holzkisten auf dem Hauptplatz „gepflanzt“ und nicht im Boden, wie man es anderswo macht. Das geht angeblich nicht wegen einer darunter befindlichen Tiefgarage. Also muss man die Bäume halt gegen Umfallen sichern und darf sie regelmäßig gießen und eventuell nach ein paar Jahren die Holzkisten erneuern. Falls die Bäume nicht vorher eingehen. Nach nur einer Woche wurden die grünen Blätter nämlich schon gelb. So ging es vor ein paar Wochen auch einer „grünen Oase“ am Hauptplatz. Die war mit teurem Rollrasen ausgelegt, der war aber nach ein paar Wochen schon komplett verbrannt.

Hat sich in Linz jemand eine bunte Narrenkappe, ähnlich dem Wiener Wahlkasperl, verdient?