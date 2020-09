Die NEOS steigen jetzt groß in den Wiener Wahlkampf ein. Zentraler Spruch ist: „Weil´s nicht wurscht ist“. Und dazu gibt es eben die Plakate, auf denen man dann lesen kann, was nicht wurscht ist. Da heißt es z: B.: „Für ein weltoffenes Wien, weil es nicht wurscht ist“. Sonderbar; da ist es eigentlich jedem überlassen, herauszufinden, was da nicht wurscht ist. Oder: „Weil´s nicht wurscht ist, wenn die Wirtin ums Eck zusperren muss“. Wenn der Wirt ums Eck zusperren müsste, wäre es wohl wurscht. Fehlen darf auf gar keinen Fall das Plakat mit: „Weil´s nicht wurscht ist, wenn wir flüchtende Kinder auf Inseln wegsperren“. Es gibt natürlich auch noch andere Plakate mit Sprüchen, was nicht wurscht ist oder was wem nicht wurscht ist.

Wenn man sich jetzt das erste der angeführten Plakate vornimmt, also „Für ein weltoffenes Wien…“: Vielen der noch verbliebenen echten Wiener wird es vielleicht aber nicht wurscht sein, wenn Wien noch offener werden soll. Denen reichen vielleicht die heute schon mehrheitlich von Orientalen, Afrikanern oder anderen Migranten bewohnten Gemeindebauten. Denen reicht vielleicht auch der tägliche Ärger und denen reichen vielleicht auch die Vorfälle mit den das weltoffene Wien bevölkerten zugewanderten Gästen. Und es wird vielleicht vielen Wienern tatsächlich nicht wurscht sein, wenn der Wirt oder die Wirtin ums Eck zusperrt. Es ist aber so, dass die Konkurrenz auf der Straße in Form von Kebab- oder Pizzastandln und anderer exotischer Genüsse und Filialen diverser Fast- Food- Ketten immer mehr wird und sich die Wiener in ihren ehemaligen Stammbeisln aus irgend welchen Gründen auch nicht mehr so richtig wohl fühlen. Vielleicht mangelt es aber schlicht und einfach am Geld, mehrmals wöchentlich zwecks Rettung der (Gast)- Wirtschaft ins Beisl zu gehen.

Und dass die NEOS die Flüchtlingsproblematik bzw. die Zuwanderungsdebatte als Wahlkampfthema entdeckt haben, ist ihr gutes Recht. Vielen Wienern wird das aber nicht wurscht sein und auch von der Regierung bzw. vom türkisen Kandidaten gab es dazu auch schon entsprechende Stellungnahmen. so sehr diese Migranten (die meisten sind ja keine „klassischen“ Flüchtlinge) und besonders die Kinder zu bedauern sind; man soll die Augen vor hiesigen Problemen nicht verschließen. Und auch ohne die Kinder von griechischen Inseln werden in Österreich die illegalen Migranten täglich mehr.

Ich glaube, dass die Wien- Wahl für die NEOS keine „g´mahte Wies´n“ wird. Aber das wissen sie wohl selbst auch. Denn vielen Wienern wird es wurscht sein, was den NEOS nicht wurscht ist. Weil die Wiener wissen, dass die NEOS an dem, was ihnen nicht wurscht ist, nichts ändern können. Somit ist es wurscht, wenn sie die NEOS nicht wählen.