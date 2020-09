In Großbritannien, genau genommen in der Stadt Birmingham, gab es zum Wochenende wieder einmal einen Messer- Vorfall. In der Nacht auf Sonntag wurden binnen zwei Stunden an vier verschiedenen Orten in der Stadt insgesamt acht Menschen attackiert, wobei ein Opfer an den Verletzungen starb. Ein „Mann“ wurde jetzt als Verdächtiger festgenommen. Es heißt, dass die Polizei weder von einer Terrorattacke noch von rassistischen Motiven oder Bandenkriminalität ausgeht. Das verwundert heutzutage fast nicht. es gibt ja kein Bekennerschreiben, es hat sich keine Terrororganisation dazu bekannt und es wurde auch nichts erwähnt, dass der „Mann“ laut und deutlich „Allahu akbar“, also „Gott ist der Größte“, gerufen hätte. Also kein Terror. Und Rassismus und Bandenkriminalität werden automatisch mit ausgeblendet. Also eigentlich ein „ganz normaler“ Vorfall, der überall und jederzeit geschehen kann; wenn z. B. jemand schlechter Laune ist und/oder sich einfach abreagieren will. Ist doch sicherlich beruhigend für die Betroffenen, dass sie nicht Opfer einer Terrorattacke wurden, sondern nur Opfer einer „ganz gewöhnlichen“ Messerattacke. Da werden die Schmerzen sicherlich gleich nur halb so schlimm sein. Und Messerattacken sind in Großbritannien in den letzten Jahren ja wirklich schon fast zur schrecklichen Normalität geworden. Auf „statista.com“ ist die „Anzahl der polizeilich erfassten Straftaten mit einem Messer oder einem scharfen Gegenstand in England und Wales“ für das Jahr 2019 mit insgesamt 45.627 angegeben. Nur; Großbritannien besteht nicht nur aus England und Wales. Da gehört auch noch Schottland dazu und dort wird es sicherlich auch die „Einzelfälle“ mit Messern geben und Nordirland gehört ja nicht zu Großbritannien, sondern zum Vereinigten Königreich. Aber ohne diese Gebiete schaut die Statistik für Großbritannien oder gar für das Vereinigte Königreich gleich viel besser aus.

Ein schwacher Trost für Österreich: Es wird auch anderswo „gemessert“ und womöglich noch intensiver als bei uns . Österreich liegt zur Zeit bei etwa 2.400 Messerattacken pro Jahr, das sind um etwa 2.400 zu viel. Es ist aber nicht bekannt, ob das nur Attacken mit einem Messer sind oder auch welche mit einem „scharfen Gegenstand“.