Da hört man nur mehr: „Testen, testen, testen“und da hört man dann die Panikmeldungen, dass es an diesem und jenem Tag schon wieder so und so viele mit Corona Neu- Infizierte gibt und welche Maßnahmen die Regierung zwecks Eindämmung der Infektionen in Erwägung zieht. Und dann hört bzw. sieht man in einem Interview mit einem gewissen Dr. Mike Yeadon (oder kann darüber auch da und dort lesen), dass die Hälfte oder sogar „fast alle“ Tests für COVID 19 falsch seien. In einigen Berichten werden ausdrücklich PCR- Tests erwähnt, die 90 Prozent falsch- positiv als Ergebnis liefern. Da ist man dann schon sprachlos. Und dieser Dr. Yeadon ist nicht irgend ein Niemand; er war 16 Jahre Vizepräsident und Forschungsleiter bei einem der größten Pharmakonzerne. Tatsache ist jedenfalls, ob es sich jetzt um falsche Testergebnisse handelt oder nicht, dass beim Großteil der tatsächlich oder vermeintlich Infizierten ein leichter Krankheitsverlauf zu verzeichnen ist oder gar keine Symptome auftreten – was für ein falsches Testergebnis sprechen würde. Da könnte vermutlich nur ein Test auf Antikörper Aufschluss geben – falls dieser Test verlässlich ist. Ja, und auch die Zahl jener Menschen, die an Corona (nicht mit Corona!) sterben, bewegt sich mittlerweile bei Null.

Momentan bringt es in Sachen Corona sogar ein niederösterreichisches Bezirksblatt mit einer veröffentlichten deutschen Studie zu internationaler Bekanntheit. Eine deutsche Online- Zeitung beruft sich nämlich in einem Artikel auf die im niederösterreichischen Blatt veröffentlichte Studie mit dem Titel „Deutsche Studie findet bei 81 Prozent Immunität gegen SARS- Cov-2 durch andere Coronaviren“ bzw. übernimmt den vollständigen Artikel. Und dieser Artikel hat es in sich. Kurz gesagt geht es darum, dass der Studie zufolge 81 Prozent der Bevölkerung über eine gewisse Immunität gegenüber dem neuen Corona- Virus verfügen, bedingt durch Kontakt mit früheren Corona- Viren. Wenn das stimmt, wirft das Fragen mit weitreichenden Folgen auf. Weiß bzw. wusste das die Regierung nicht; gab es falsche Berater? Soll(te) das die Bevölkerung nicht wissen? Wurde nur nach politischen Überlegungen vorgegangen, wurden medizinische Erkenntnisse beiseite geschoben? Wäre der folgenschwere Lockdown gar nicht notwendig gewesen? Es stellt sich dann auch die Frage: Wie sinnvoll oder notwendig ist dann eigentlich eine Impfung? Und letztendlich: Was läuft da ab?