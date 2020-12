Der Großteil der Medien feuert noch immer gegen Trump und beschimpft ihn, weil er das Wahlergebnis noch immer nicht akzeptieren will. Er kämpft aber einen mittlerweile wirklich als aussichtslos zu bezeichnenden Kampf gegen Wahlbetrug. Auf dieser Seite gab es in den letzten Wochen viele mit Fakten hinterlegte Artikel zu Manipulationen bei der US- Präsidentenwahl.Wer sich nicht die Zeit nehmen will, sich in die oben verlinkte Seite zu vertiefen; hier ist die Rede von Trump von gestern oder vorgestern, in der er ebenfalls auf Unregelmäßigkeiten eingeht.

Auch ein ehemaliger US- Politiker – er war Vize- Finanzminister unter Präsident Reagan – befasst sich in einem Gastbeitrag mit der „gestohlenen Wahl“. Und ein Mann wie Rudy Giuliani wird sich ja auch was dabei gedacht haben, als er als Anwalt Trumps Klagen wegen Wahlbetrugs einreichte. Warum einige dieser Klagen abgelehnt wurden, angeblich wegen mangelnder Beweise, oder warum angeblich keine oder zu wenig Beweise gefunden wurden, ist in gewisser Weise verständlich. Abgesehen davon, dass Trump für bestimmte Kreise als Präsident nicht akzeptabel ist, möchten die USA äußerst ungern zugeben, dass die Präsidentenwahl durch Betrug entschieden wurde – in der „besten Demokratie der Welt“.

Warum Präsident Trump bei Europas Politikern und Medien so verhasst und verachtet war und ist, ist aber wieder eine andere Sache.