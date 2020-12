Die Medien überschlagen sich fast mit Berichten über die Corona- Massentestungen. Da ist alles dabei; von „himmelhoch jauchzend“ bis „zu Tode betrübt“. Das gilt für den Andrang jener, die sich testen ließen und für die Testergebnisse. Was die Zahl der Freiwilligen betrifft, machte sich Ernüchterung breit. Von „gering“, „mau, „verhaltener als erwartet“ bis “ …dass 25.000 an einem Tag noch weniger ist, als ich eigentlich erwartet habe“, war in der Richtung noch mehr zu hören. Die Ergebnisse liefern Grund zum jubeln. In Wien eine Positivrate von 0,16 Prozent, in Tirol waren es 0,3 Prozent, in Vorarlberg 0,39 Prozent. Und da die Antigen- Tests laut dem Vizerektor der MedUni Wien bis zu 50 Prozent (andere Fachleute reden von einem wesentlich höherem Wert) falsch- positive Anzeigen liefern, könnte also die Positiv- Rate nach einem genaueren PCR- Test noch halbiert werden. Das heißt, es würden aus 0,3 Prozent Positiven, also von 100.000 Getesteten 300 Positive, letztendlich vielleicht nur 150 Positive und vielleicht sogar noch weniger.

Nur; wenn diese Antigen- Tests so viele falsch- positive Ergebnisse liefern: Ist das Gegenteil ausgeschlossen, können keine falsch- negativen Ergebnisse geliefert werden? Eines ist aber zu den positiv Getesteten nicht ganz klar. Ich lese eben: “ …3444 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden …“ und andererseits kam bei den Massentestungen in etwa ein Durchschnitt von 0,3 Prozent Positiven heraus, eher sogar weniger. Wie und wo wurde denn da getestet? Mit dem Prozentsatz müssten ja annähernd 1,5 Millionen Menschen getestet worden sein; in 24 Stunden. Da stimmt doch was ganz und gar nicht! Und abschließend: Gesundheitsminister Anschober sagte doch, im Gegensatz zu einigen anderen Politikern, man soll sich nicht testen lassen, wenn man keine Symptome hat. (Oder sagte er, man soll sich nur mit Symptomen testen lassen?) Irgendwann sollte einmal klipp und klar gesagt werden, ob jemand, der ohne Symptome positiv ist, trotzdem ansteckend ist, also Corona weitergeben kann. Wenn ich den Gesundheitsminister richtig interpretiere, dann kann ein symptomloser Positiver niemanden anstecken; der Minister rät ja vom Test ab.

Diese Frage sollte endlich von Fachleuten eindeutig beantwortet und von allen „Heißluftproduzenten“ zur Kenntnis genommen werden.

P. S.: Eine TV- Empfehlung hätte ich noch: Auf „Servus TV“ – Der Wegscheider. Absolut sehenswert! In der Mediathek abrufbar.

Und bitte nicht vergessen: In Österreich ist vom 18. 1. 2021 bis zum 25. 1. 2021 der Eintragungszeitraum für das Volksbegehren „Für Impf- Freiheit“.