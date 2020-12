So nach und nach wird offensichtlich, was in absehbarer Zeit auf die Bürger in der EU zukommt. Bei uns in Österreich geht es Mitte Jänner schon los mit einer massiven Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung: Wer sich zum bisher geplanten Lockdown- Ende (18. Jänner) nicht „freitesten“ lässt, bleibt eine Woche länger im Lockdown- Gefängnis. Von Verfassungsexperten wird diese Maßnahme aber schon als verfassungswidrig eingestuft. Aber bis die Verfassungsrichter darüber entscheiden – falls es überhaupt so weit kommt – ist die Zwangsverlängerung des Lockdowns längst abgelaufen. Die spanische Regierung plant ein staatliches Register mit den Daten von Impf- Verweigerern und da werden sicher auch Sanktionen geplant. Dieses Register soll anderen Regierungen zur Verfügung gestellt werden; zur Information über einreisende spanische Touristen beispielsweise. In Italien wird von der Ärztekammer gegen Impfgegner unter den Medizinern vorgegangen. Einige Staaten wollen wegen der Corona- Krise gemäß Artikel 15 (Abweichen im Notstandsfall) von der Menschenrechtskonvention abweichen. Vielleicht „blüht“ uns auch eine bleibende Maskenpflicht. Allerdings würde dadurch die zunehmende Überwachung durch Kameras im öffentlichen Bereich erschwert werden. Und da die WHO die Impfskepsis als eine von 10 zu bekämpfenden Bedrohungen für die globale Gesundheit sieht, kommt da auch noch was auf die Menschen zu. Auch „Fake News“ rund um Corona sollen noch strenger bestraft werden; und was solche „Fake News“ sind, bestimmt natürlich der Staat. Nicht auf Linie der Regierung wandelnde Wissenschaftler wie Virologen, Epidemiologen usw. werden noch mehr totgeschwiegen und zum Schweigen gebracht, genau so wie in Österreich oder auch Deutschland coronakritische Mediziner schon entlassen bzw. ihnen die Arztlizenz entzogen wurde; d. h. es wurde ein Berufsverbot verhängt. Es werden auch, wie am Beispiel Österreich deutlich ersichtlich, mit staatlichen Werbeeinschaltungen und mit massiver Presseförderung die Massenmedien auf Regierungslinie gebracht; es heißt ja nicht umsonst: „Wes´ Brot ich ess´, des´Lied ich sing“. Und das staatliche „Brot“ wird in Österreich üppig verteilt.

Mit den jetzt begonnenen Impfungen wird es noch schlimmer. Es wird zwar treuherzig beteuert, dass es „selbstverständlich“ zu keiner Impfpflicht (Zwangsimpfung) kommen werde. Man hört aber von vielen Ländern, dass dort laut über einen Impfzwang nachgedacht wird. Und man hört Politiker immer wieder davon reden, dass „die ganze Menschheit“ durchgeimpft werden muss und genau das hat auch schon im Frühjahr der heimliche Chef der Weltgesundheitsbehörde (WHO) , der werte Herr Bill Gates, gesagt. Und warum sonst hat die EU- Kommission etwa 2 Milliarden Impfdosen schon fix bestellt bzw. reserviert; bei etwa 450 Millionen Einwohnern der EU? Und im Zuge der Impfung werden dann diverse Corona- Impfpässe, nach Möglichkeit in digitaler Form, verordnet werden oder gleich ein EU- weiter einheitlicher digitaler Impfpass, der alle Impfungen beinhaltet. Der dann auch als „Eintrittskarte“ herhalten muss. Und die Regierungen werden aus unerklärlichen Gründen Unternehmen wie z. B. Flug- und Bahnlinien oder Reedereien oder den verschiedensten Veranstaltern freistellen, unter welchen Bedingungen (mit Impfung, mit Test etc.) sie ihre Passagiere befördern oder zu Veranstaltungen zulassen werden und Staaten selbst werden sich eventuell gegenseitig eine nachweisliche Impfpflicht beim Grenzübertritt vorschreiben usw.





Die schon oftmals angesprochene „neue Normalität“ wird sich jedenfalls gravierend von der Normalität unterscheiden, die wir bis jetzt kannten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Corona dafür der Grund ist oder nur als Vorwand dient.