Bei Corona, so scheint es, ist die Politik nicht nur bei uns, sondern fast überall mit ihrem Latein am Ende bzw. ist sie auf der Suche nach einem gemeinsamen Programm. Nur wurde Corona vor langer Zeit schon fast zu einem rein politischen Problem gemacht. Politiker haben das Sagen und nicht Mediziner. Ganz zu Beginn, im vergangenen Frühjahr, wurden Masken von Teilen der hohen Politik noch als nutzlos bezeichnet. Das hat sich längst geändert, schon lange ist die Maske im Kampf gegen das Virus nicht mehr wegzudenken, schon fast überall vorgeschrieben und die gewöhnlichen OP- oder auch die Stoffmasken werden z. T. verdrängt durch vorgeschriebene FFP 2- oder FFP 3- Masken. Kritische Studien zu den Masken bezüglich Virendurchlässigkeit oder – bei langem Tragen – negativem Einfluss auf Blut und Lunge, da das ausgeatmete CO2 z. T. wieder eingeatmet wird, wurden offiziell mehr oder weniger für Schwachsinn erklärt. Dazu, ob Masken nur Vorteile bringen oder auch Nachteile haben, kann man als Laie gar nichts sagen.



Die Corona- Tests sind auch ein ganz eigenes Kapitel. Irgendwann wurde die Parole ausgegeben: Testen, testen, testen. Es wurde aber auch gesagt, dass ein Test nur eine Momentaufnahme ist und jemand, der negativ getestet wurde, sich theoretisch, aber auch in der Realität, schon eine Stunde später das Virus „einfangen“ kann. Zusätzlich ist die Aussagekraft der Tests sehr umstritten und selbst in Ärztezeitungen wird auf die Fehleranfälligkeit und falsche Ergebnisse hingewiesen. (Ich habe dazu in einem früheren Artikel mit dem Titel „Umstrittene Tests“ einige Links gesetzt). Und trotzdem werden unter gewissen Voraussetzungen Tests gefordert – mit einer Gültigkeit bis zu 72 Stunden und sogar länger. Die Rede war schon bis zu einer Woche. Mir fällt übrigens seit längerer Zeit auf, dass so manche Links zu kritischen Studien oder Artikeln, Corona- Tests betreffend, nicht mehr funktionieren, Artikel im Internet nicht mehr zu finden sind. Wo man beim Aufruf lesen kann: „404 – die Seite konnte leider nicht gefunden werden“ oder ähnliches. Ja, Zufälle gibt es. Und das Schlimme an den Tests, neben der Anfälligkeit für falsch- positive Ergebnisse: Es wird nicht unterschieden, ob jemand „nur“ infiziert ist oder krank. Sehr viele Menschen merken ja nicht einmal, dass sie infiziert sind.



Im vergangenen Jahr, zu Beginn der Corona- Ausbreitung, tat die Politik auch so, als sei das Corona- Virus etwas ganz Neues, Unbekanntes. Dann kam aber doch heraus, dass die Corona- Viren seit Jahrzehnten bekannt sind, dass z. B. das Grippe- Virus auch zu den Corona- Viren gehört und dass sich der Deutsche Bundestag schon vor Jahren damit beschäftigte. (Deutscher Bundestag Drucksache 17/12051. Ab Seite 55: Pandemie durch „MODI- SARS“) Da gibt es verblüffende Ähnlichkeit mit der Corona- Geschichte von jetzt und selbst dem „aerzteblatt.de“ ist die Drucksache einen Artikel wert. Grundsätzlich werden aber Fachleute, die gegen den offiziellen Coronastrom schwimmen, und Kritiker von der Politik und politikabhängigen Institutionen verfolgt und geächtet. In Österreich wurde wegen wiederholter öffentlicher Kritik an den Corona- Maßnahmen zumindest einem Arzt die Lizenz entzogen, er wurde also mit Berufsverbot belegt, und zumindest eine Ärztin wurde, ebenfalls wegen Kritik an den Maßnahmen, von einem öffentlichen Krankenhaus entlassen. Und dann gibt es national und international anerkannte Fachleute, die wegen ihrer Einschätzung zu Corona von den Mainstream- Medien und den Öffentlich- Rechtlichen wie Aussätzige behandelt werden, zu keinen Veranstaltungen mehr eingeladen werden, nicht mehr erwähnt werden.



Bis jetzt, nach einem knappen Jahr der Pandemie, gab es eigentlich keinen Tag der früheren Normalität, waren die Schüler mehr als die Hälfte der Zeit nicht in der Schule, stehen ganze Wirtschaftszweige vor dem Ruin, haben wir annähernd insgesamt eine Million Arbeitslose und Kurzarbeiter – Tendenz noch immer steigend – und schnellt die Staatsverschuldung in die Höhe. Und trotz des zweiten „harten Lockdowns“, in dem wir uns befinden, geht die hohe Zahl der Infizierten nicht herunter, ist eher wieder leicht am ansteigen. Die Zahl der Infizierten, nicht unbedingt die der Erkrankten. Und zusätzlich wird gewarnt vor der neuen britischen Mutation des Virus, welche wesentlich ansteckender ist als die bisherige Variante und es wird jetzt in mehreren Ländern schon überlegt, den harten Lockdown zu verlängern bis – ja, bis wann? Bis alles ruiniert ist; vermutlich. Ja, es ist vieles nicht einleuchtend, auch die Zahl der Corona- Toten nicht. Anfangs wurde die Zählung auch nicht so genau genommen, da hieß es halt, „an oder mit Corona gestorben“. Und dann wurde nur mehr die Zahl der Verstorbenen genannt, ohne den Zusatz „an oder mit Corona“. Man will seither den Menschen wohl suggerieren, dass alle an Corona sterben bzw. gestorben sind. Und dann war zu erfahren, dass selbst solche Verstorbene als Corona- Tote gezählt werden, die Wochen vor dem Ableben einmal mit Corona infiziert waren. Das heißt im Klartext, dass jemand, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam oder an einem Herzinfarkt starb, als Corona- Toter gezählt werden kann. Warum kann jemand Wert darauf legen, die Zahl der Corona- Toten künstlich hoch zu treiben? Die US- Gesundheitsbehörde CDC soll laut einer Studie von Ende August den Anteil der „an Corona Verstorbenen“ mit 6 Prozent der angegebenen Todeszahlen angegeben haben.



Jetzt ist aber Licht am Ende des Tunnels zu sehen und es soll nicht der Schnellzug sein, der daherkommt. Nein, es wird geimpft und die Impfung soll alle Probleme lösen. Die ersten zwei Impfstoffe, die in der EU eine Zulassung erhielten, eine bedingte oder vorläufige Zulassung bzw. eine Notfallzulassung übrigens, sind sogenannte mRNA- Impfstoffe. Einen solchen Impfstoff gab es weltweit noch nie. Und er wurde verdammt schnell entwickelt; für Viele zu schnell. Von den ersten Impfschäden bzw. Nebenwirkungen hörte man schon, bevor es eine Zulassung in der EU gab. Mittlerweile gibt es aber auch schon Berichte von überall, wo schon damit geimpft wird. Diese Berichte handeln von vorübergehenden Gesichtslähmungen, von fragwürdigen Todesfällen nach der Impfung, von anaphylaktischen Schocks usw. Es ist auch bemerkenswert, dass sich zumindest einige der Impfstoffhersteller eine Haftungsfreistellung von den Regierungen zusichern ließen. Bei Impfschäden kann also der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Speziell zu den mRNA- Impfstoffen gibt es noch viele offene Fragen. Eine davon ist, ob jemand trotz Impfung weiterhin infektiös, also ansteckend, ist. Der Infektiologe Dr. Kollaritsch sagt, Geimpfte sind weiterhin ansteckend, die Impfung schützt nur den Erkrankten. Wenn das stimmt – nicht alle Fachleute stimmen ihm zu – dann ist die Impfung nicht allzu viel wert, dann hört sich die Maskenpflicht und das Abstandhalten nicht auf. Ja, und dass weltweit jeder Mensch geimpft werden soll bzw. sich impfen lassen soll, hat sich ja schon herumgesprochen. (Was ist dann mit den Tieren wie jetzt Gorillas, die vermutlich von Menschen mit Corona angesteckt wurden – müssen die auch getestet und geimpft werden?) Alle Menschen sollen also geimpft werden und es ist keine Rede mehr von der sogenannten Herdenimmunität. Die würde laut Dr. Kollaritsch bei Corona eintreten bei einer Durchimpfung der Bevölkerung von etwa 60 bis 70 Prozent. Alles darüber wäre also ein „Bonus“ für die Pharma- Industrie. Und nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Leute zunehmend die Nase voll haben von den Vorschriften und Maßnahmen und Verboten und vom Eingesperrt- sein. Der Widerstand nimmt zu, Demos gegen die Corona- Maßnahmen werden mehr – und auch der Druck der Politik und der Polizei. Der Druck im Kessel steigt.



Die Vorgehensweise der Politik wirft jedenfalls mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Und der Bürger steht ratlos da und kann mit Goethe sagen: „Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin nicht klüger als zuvor“.