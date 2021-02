Wer immer noch in der Hoffnung lebte, dass in einigen Wochen (die Über- Drüber- Super- Optimisten bzw. Realitätsverweigerer) oder doch erst in einigen Monaten (Optimisten von Berufs wegen) der ganze „Corona- Schas“ der Vergangenheit angehöre; einer dunklen Vergangenheit, die mit ihren Maßnahmen auf keinen Fall jemals wieder Realität werden dürfe und an die man eigentlich nie mehr erinnert werden möchte, der muss sich mit den Tatsachen abfinden, so schwer das auch fällt. Und die Zukunft sieht auf Grund der sich abzeichnenden Tatsachen düster aus. Die Maske wird uns noch lange aufgezwungen werden, genau so wie Corona- Tests, und wir werden die Maske tragen müssen trotz tagesaktuellem negativem Test. Impfskeptiker oder gar Impfverweigerer werden jetzt schon als Gefährder, als Gemeingefährder, dargestellt. Bald werden sie gemeine Gefährder sein, die das Leben und die Gesundheit ihrer Mitbürger aufs Spiel setzen und dann wird man vielleicht auch ernsthaft nachdenken über einen neuen Straftatbestand der „Impfverweigerung“.



Zutritte zu Frisör und ähnlichen Berufsgruppen sind ja jetzt schon nur mehr möglich mit einem aktuellen Test; natürlich nur mit bestimmten Tests. Dieses „Angebot“ der Regierung – als solches soll es gesehen werden und nicht als Auflage oder gar Einschränkung – wird in nächster Zeit sicher erweitert werden, wenn die nächste „Lockerung“ des Lockdowns erfolgt. Vielleicht bekommt der gedemütigte Bürger auch einmal das Recht zugestanden, mit einem Test über einen bestimmten Wert an Antikörpern wieder einen Schanigarten oder gar ein Restaurant oder Kino betreten zu dürfen. Bei den Impfungen gegen Corona, so tönt es von der Regierung, wird es keine Pflicht geben. Obwohl einige Landesfürsten schon vor langer Zeit laut und deutlich eine Impfpflicht, also einen Impfzwang, forderten. Wobei regierungsseitig aber auch darauf hingewiesen wurde, dass, sollten Unternehmen wie z. B. Fluglinien, einen Impfnachweis von ihren Kunden fordern, dies akzeptiert werden müsse. Jetzt wird aber in der EU der nächste Schritt gesetzt und darüber informiert unsere Verfassungsministerin Karoline Edtstadler. Sie zeigt auf, wie die Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt werden kann, denn „Impfungen und Tests sollen noch 2021 zertifiziert werden … Es geht um ein Impfzertifikat. Wir treten dafür ein, aufgrund eines Vorschlages, der von Griechenland gemacht worden ist, dass es hier ein europaweites Impfzertifikat geben sollte.“ Dabei ist nicht einmal klar, ob man nach der Impfung noch infektiös ist oder doch nicht mehr. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und diese Sache sollte schneller erledigt sein als als die Durchimpfung der impfwilligen EU- Bürger oder sogar schneller als die Versorgung mit Impfstoffen. Frau Edtstadler sagte dann auch unmissverständlich, dass man die Realität haben werde, „dass nur Menschen mit einem negativen Test, mit einer Impfung oder vielleicht in Zukunft auch mit Antikörper- Nachweis in ein Flugzeug steigen können, ein Hotel buchen können oder in ein Restaurant gehen können“ und dass man dafür jetzt schon Vorsorge treffen müsse. Wer hat aber Lust, sich alle paar Tage testen zu lassen, nur weil irgendwer wieder einen aktuellen Test verlangt.



Ohne diesen digitalen Impfpass wird also bald nichts mehr gehen. Die Zeiten, die für uns bis vor gar nicht langer Zeit die Normalität darstellten, gibt es dann nicht mehr. Die Zeiten, wo kein Mensch sich dafür interessierte, ob ich z. B. gegen Grippe oder gegen die Zecken oder gegen sonst was geimpft bin, sind dann endgültig vorbei. Es ging ja auch keinen Menschen was an. Und plötzlich geht das jeden was an; von Staats wegen. Der Wirt muss mich kontrollieren und der Rezeptionist und womöglich der Eisenbahnschaffner und selbstverständlich das Boarding- Personal für Flugzeug und Schiff. Und weil das bei der Corona- Impfung so problemlos durchzuziehen ist, wird man es vielleicht bei der Grippe- oder Zeckenimpfung auch so machen oder halt bei übertragbaren Krankheiten.



Es ist wirklich eine Illusion zu glauben, dass wir nach Corona wieder so leben können wie vorher. Das wurde uns ja schon zu Beginn der Corona- Zeit von der Politik angekündigt. Und in dem Fall werden sie sogar zu ihrem Wort stehen.

P. S.: Der Europarat befasste sich in dieser Resolution mit der der Corona- Impfung. In Punkt 7.3.1 wird betont, dass die Impfung NICHT verpflichtend ist. Allerdings wird von anderer Stelle darauf hingewiesen, dass eine Europarat- Resolution rechtlich nicht bindend ist.

