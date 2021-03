Es wird uns vorgegaukelt, dass die baldige „Rückkehr zur Normalität“ fast einzig und allein von der Durchimpfung der Bevölkerung abhängig ist – von der ganzen Bevölkerung, versteht sich, und deshalb laufen auch schon Studien an Kindern, damit man auch die „aufspritzen“ kann. Die „Rückkehr zur Normalität“ ist natürlich auch abhängig vom „Grünen Impfpass“ oder „Grünen Pass“ oder wie das Dokument dann heißen wird; ohne diesem grünen Ding wird es keine Rückkehr geben. Angeblich sollen auch Einträge über Testungen oder eine Genesung eine Rückkehr zur Normalität ermöglichen – vermutlich auf Dauer einer noch festzulegenden Übergangsphase. Von einem Ende des ganzen Corona- Wahnsinns auf Grund der Erreichung der „Herdenimmunität“ durch Impfung und/oder Genesung nach einer Infektion, ob mit oder ohne Beschwerden, ist jedenfalls keine Rede mehr. Es gibt anscheinend nur über Impfung (und eventuell Auffrischungsimpfung in noch nicht bekanntem Intervall) die Möglichkeit zur „Rückkehr zur Normalität“. Aber zu welcher „Normalität“! In Großbritannien meldete sich, wie in einem Artikel zu lesen ist, die Leiterin für Immunisierung im britischen Gesundheitsministerium mit gar nicht guten Aussichten zu Wort. Sie meint, dass die Bürger trotz Impfung möglicherweise noch auf Jahre eine Maskenpflicht, Einschränkungen für Treffen, Veranstaltungen usw. zu akzeptieren haben.



Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass rund um Corona und um die Impfungen noch vieles nicht bekannt ist. Es ist nicht bekannt, wie lange die Immunität nach einer überstandenen COVID 19- Erkrankung anhält. es kann nicht gesagt werden, ob ein Geimpfter jemanden anstecken kann. Bekannt ist hingegen, dass Geimpfte ein zweites Mal ( vielleicht auch öfters?) an COVID 19 erkranken können. Es ist auch nicht bekannt, ob es bei diesen Dingen Unterschiede bei den einzelnen Impfstoffen gibt. Es ist nicht bekannt, ob bzw. ob bei jedem Impfstoff eine „Auffrischungsimpfung“ nötig sein wird. Einige Fachleute gehen davon aus, dass es wohl so kommen wird. Die britische Leiterin der Immunisierung macht dies noch mehr oder weniger lang andauernden Einschränkungen wie Maskenzwang usw. auch abhängig vom Impffortschritt anderer Länder. Nicht unbedingt nur Nachbarländer, sondern Länder, mit denen Personenverkehr besteht, z. B. Flugverkehr. Das heißt, grob gesagt, mit der ganzen Welt. Das bedeutet, der Begriff „Herdenimmunität“ kann gestrichen werden, das Maß aller Dinge wird der Nachweis der Impfung. Sagte nicht auch die deutsche Kanzlerin, dass die Pandemie erst dann beendet wird, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind?



Der Anfang wird übrigens schon gemacht, dass, wer sich aus irgendwelchen Gründen nicht impfen lässt, zumindest in bestimmten Berufsgruppen seinen Job verliert, entlassen wird. Aber es wird niemand gezwungen, sich impfen zu lassen.

Eine schöne „Neue Normalität“, in die wir zurückkehren dürfen.