In Österreich, genau genommen in Tirol, ist momentan rund um PCR- Tests der Teufel los. Die kolportierten Geschichten decken das volle Spektrum an Meinungen ab von „220.000 Tests wurden nicht korrekt ausgewertet“ am einen Ende bis bezüglich falscher Testauswertung: „Stimmt gar nicht“ am anderen Ende der Skala. Als Folge fehlerhafter Testauswertung wurde das Bundesland Tirol rechtswidrig abgesperrt, national und international in Verruf gebracht, wirtschaftlich schwer geschädigt, kann man jetzt hören. Alles Blödsinn, sagen andere, die Auswertungen sind korrekt und durch das beauftragte Unternehmen sparte sich das Land viel Geld und was jetzt läuft, sei eine Sudelkampagne, eine Hexenjagd. Der „Futterneid“ um den Auftrag ist es, warum jetzt einige Leute ausrasten und bei ihren Angriffen vor Nichts zurückschrecken.



Tatsache ist, dass dem Tiroler Landeshauptmann Platter seine Landesregierung „zerbröselt“, dass es Rücktritte gab. Und auch, dass ein Streit darüber, ob der Chef der Testlabore den Auftrag auf korrekte Weise erhielt oder nicht, im Moment zweitrangig ist. Vorrangig ist ohne Zweifel, ob die Testauswertungen medizinisch korrekt sind oder nicht. Das ist zuallererst zu klären. Dabei sollte aber nicht außer acht gelassen werden, dass die PCR- Tests als solche ja auch nicht unumstritten sind. Allerdings gibt es viele „-ologen“, die bei Medienauftritten den PCR- Test als den „Goldstandard“ unter den Corona- Tests bezeichnen. Aber vielleicht gab – und gibt – es die TV- Auftritte nur wegen dieser Äußerung. Und was Zweifel an den Tests betrifft: Gegen Ende September vergangenen Jahres konnte man in einer renommierten Tageszeitung lesen: „Es ist höchste Zeit, die Aussagekraft der PCR- Tests zu hinterfragen“. Da heißt es z. B., dass ein positiver PCR- Test keine Erkrankung belegt und auch nicht, dass man infektiös ist. Das sollte aber das Um und Auf der Tests sein und das ist es bis heute nicht. Und Ende 2020/ Anfang 2021 berichteten mehrere Medien darüber, dass sich die Weltgesundheitsbehörde WHO kritisch zu den PCR- Tests äußerte und empfahl, dass die Anwender von PCR- Reagenzien die von der WHO veröffentlichte Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen sollen, um feststellen zu können, „ob eine manuelle Anpassung des PCR- Positiv- Schwellenwertes erforderlich sei, …“Da ging es um den ct- Wert, der zur Bestimmung der Infektiosität herangezogen wird. Die WHO forderte auch, zu berücksichtigen, ob die Getesteten Symptome zeigen, ob sie Risikogruppen angehören, ob die Diagnose zur Gesundheitsgeschichte der Patienten passen etc. – was nicht oder kaum gemacht wird. Schon im November 2020 wurden von einem portugiesischen Berufungsgericht die PCR- Tests für unzuverlässig erklärt und in der Folge wurde ein Quarantänebescheid auf den Azoren aufgehoben. Und – ganz aktuell: Die schwedische Gesundheitsbehörde erklärte PCR- Tests für untauglich. Sie schrieb: „… Daher können diese Tests nicht angewandt werden um festzustellen, ob jemand infektiös ist oder nicht“. Man wird aber auch hierzulande fündig. Anfang April konnte man in einer großen deutschen Online- Zeitung lesen: „Hammer- Urteil in Österreich: PCR- Test alleine ist als Infektionsnachweis ungeeignet“. Und auf verschiedenen Quellen ist immer wieder zu lesen, dass der Erfinder des PCR- Tests (er erhielt dafür auch den Nobelpreis), Dr. Cary Mullis, erklärte, dass der PCR- Test nicht für Diagnostik geeignet ist und daher für sich allein nichts zur Krankheit oder einer Infektion eines Menschen aussagt. Er sagte, wie man auf „aerzteblatt.de“ nachlesen kann, z. B. Folgendes: „Mit PCR, wenn man es gut macht, kann man ziemlich alles in jedem finden“. Oder: „Die Messung ist nicht exakt“, „PCR ist ein Prozess, der aus etwas eine ganze Menge macht. Es sagt Ihnen nicht, dass Sie krank sind. Und es sagt nicht, dass das Ding, das man findet, Ihnen Schaden zugefügt hätte“.



Was soll man dann noch vom Tiroler „Test- Skandal“ halten?