Anfang Mai war es nur eine Nachricht von der Art, wie man sie des Öfteren lesen kann: Ein Promi- Paar lässt sich scheiden. In dem Fall waren es Bill und Melinda Gates, die die Trennung bekannt gaben. Da war anfangs dann nur die Rede von einer etwas sonderbaren Ehe.Dann ging es aber Schlag auf Schlag. Eine Affäre mit einer Angestellten wurde bekannt. Und dann, dass er deswegen als Vorstand bei Microsoft nicht mehr tragbar war und sein Rücktritt sicher nicht freiwillig erfolgte, sondern unter Druck. Der Ruf des kurz vorher noch hoch angesehenen und integren Philanthropen, Saubermanns und x- fachen Milliardärs wurde plötzlich arg in Mitleidenschaft gezogen. Immer mehr Frauengeschichten wurden jetzt bekannt gemacht und er soll auch den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein mehrmals getroffen haben.



Es ging schnell vom Ehrenmann und Wohltäter der Menschheit zum ungustiösen „Schmuddelkind“. Nur; So was kommt ja nicht aus heiterem Himmel und es gibt genug prominente Beispiele aus Politik und Wirtschaft, wo keine so strengen Maßstäbe angelegt wurden, wo ein gnädiger Mantel des Schweigens über mehr oder weniger schwere moralische Fehltritte gebreitet wurde. Somit stellt sich die Frage: Hat es sich Bill Gates mit jemandem so verscherzt, dass er jetzt auf diese Art und Weise niedergemacht wird? Eine Scheidung unter Superreichen gibt es öfters und es muss in keine Schlammschlacht ausarten – siehe Amazon- Chef Bezos. Aber bei Bill Gates ist das anders. Der wird vorgeführt, der wird durch den Dreck gezogen. Wenn der Verdacht zutrifft; wer hat soviel Einfluss, den wirklich einflussreichen Bill Gates fertigmachen zu können?



P. S.: Ein etwa vergleichbarer Fall spielte sich vor etwa 10 Jahren im Licht der Weltöffentlichkeit ab. Da ging es um den ehrenwerten Herrn Dominique Strauss- Kahn. Er war Hochschulprofessor, französischer Minister, Präsidentschaftskandidat und Chef des Internationalen Währungsfonds. Und plötzlich war der Herr Strauss- Kahn nicht mehr ehrenwert. Plötzlich wurde er in New York festgenommen und wegen versuchter Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Freiheitsberaubung angeklagt. DSK, wie er genannt wurde, wurde strafrechtlich nie verurteilt, diese und andere Verfahren wurden eingestellt und er von Vorwürfen freigesprochen. Aber er war als Machtmensch und Politiker fertiggemacht worden.