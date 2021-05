Letztens wurde auch im ORF in der ZIB 2 über Corona- Impfungen allgemein und auch von Jugendlichen gesprochen. Die Moderatorin sagte: „… 1,3 Millionen Menschen können allerdings gar nicht geimpft werden, sie sind zu jung … Wenn auch alle 12- 15-Jährigen geimpft werden, wie das derzeit diskutiert wird, könnten weitere 340.000 Menschen für die Impfung freigeschaltet werden. …“ Es geht da um den Impfstoff Comirnaty von Biontech- Pfizer. Es gibt aber nicht nur Befürworter; sogar der zugeschaltete Weltärztepräsident äußerte sich skeptisch. In der Sendung wurde auch interessantes Datenmaterial gezeigt. Da wurde gezeigt, dass es bei den 70-79-Jährigen 32.000 Infizierte gab. Davon mussten von je 1000 Infizierten 300 ins Krankenhaus und 63 auf die Intensivstation. Bei den 10- 19- Jährigen gab es zwar 56.000 Infizierte. Allerdings mussten in dieser Altersgruppe von 1000 Infizierten nur 8 ins Krankenhaus und nur 0,7 auf die Intensivstation. Dieser Vergleich zeigt, wie wenig gefährlich Corona für die 10- 19- Jährigen ist und trotzdem schallt es von den Befürwortern unüberhörbar: „Impfen, impfen, impfen“. Auch unser Gesundheitsminister Mückstein macht sich für die Impfung von Kindern und Jugendlichen stark, empfiehlt sie und sagt: „…Ich würde auch meine Töchter damit impfen“. Und als Nächstes wird angestrebt, auch Kleinkinder zu impfen. Studien dazu laufen ja schon.



Für Kinder und Jugendliche stellt Corona also nachweislich fast keine Gefährdung dar. Aber geimpft sollen sie trotzdem unbedingt werden, alle. Und es spielt dabei keine Rolle, dass es für den Impfstoff von Biontech- Pfizer, so wie auch für alle anderen, nur eine bedingte Zulassung gibt. Dazu sagte die EU- Kommission: „Um ein hohes Schutzniveau für die Bürgerinnen und Bürger während einer Massenimpfkampagne zu gewährleisten, haben alle EU- Staaten gemeinsam entschieden, den Weg zu einer europaweit gültigen bedingten Marktzulassung des Impfstoffes zu gehen“. In Deutschland ist übrigens die Ablehnung einer Impfkampagne für Jugendliche groß, auch in der Ärzteschaft, und der Präsident der Bundesärztekammer sagte: „Die Datenlage … ist derzeit noch so unzureichend, dass man leider keine Empfehlung abgeben kann“. Auch die Ständige Impfkommission wird – bevor es überhaupt eine EMA- Zulassung gibt, von einer generellen Impfempfehlung für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren abraten. Dabei gibt es in Deutschland schon Gespräche darüber, „eine flächendeckende und dauerhafte Öffnung der Schulen indirekt von Impfungen abhängig“ zu machen. Eine Impfpflicht also.



Der Biontech- Gründer und Entwickler des Corona- Impfstoffes, Ugur Sahin, sagte schon Ende April, dass – welch ein Zufall – schon Anfang Juni Kinder ab 12 Jahren gegen Corona geimpft werden können. Und jetzt bitte festhalten: Herr Sahin sagte damals auch: Im Juli könnten erste Ergebnisse für die 5- 12-Jährigen, im September für die jüngeren Kinder vorliegen, die Auswertung dauert etwa 4 bis 6 Wochen“. „Für die jüngeren Kinder“ – das heißt, ab 6 Monaten. In Österreich ist MFG Österreich eine von wenigen Gruppen, die Pläne zur Impfung von Kindern und Jugendlichen verurteilt und juristisch bekämpfen will. Übrigens; am 21. Dezember 2020 wurde Herr Sahin in der Sendung „ARD extra – Die Corona- Lage“ direkt gefragt, ob er sich impfen lassen wird. Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt. Nervös geworden, redete er sich auf die Befolgung rechtlicher Grundlagen aus; dass keine Mitarbeiter ausfallen dürfen; dass nach rechtlichen Möglichkeiten gesucht werde, die Mitarbeiter zu schützen usw. Er sagte, dass er sich „liebend gerne impfen lassen würde“. Er sagte aber nicht, dass er sich impfen lässt.



Und dann gibt es noch eine interessante Geschichte eines Impfverweigerers. Er ist der Chef eines griechischen Pharma- Unternehmens, in dem Medikamente hergestellt werden und er begründet seine Impfverweigerung so: „… Nicht, weil ich Angst vor den Nebenwirkungen habe, sondern weil ich meine DNA nicht verfälschen will“.



P. S.: Irgendwie schaut es fast danach aus, als würde es Provisionen geben für eine lückenlose Durchimpfung der Bevölkerung bzw. der Menschheit. Es sollen ja Patente auf Impfstoffe ausgesetzt werden und hunderte Millionen an Impfdosen sollen an Entwicklungsländer verschenkt werden, damit die Menschen dort so schnell wie möglich und so zahlreich wie möglich geimpft werden können.