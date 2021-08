Es heißt, alle fordern das Aus für Gratis- Tests. Nur; wer ist „alle“? Sehr viele Politiker, ein kleiner Teil der Ärzteschaft und die aggressiven Befürworter einer generellen Impfpflicht, die somit auch Befürworter einer massiven Diskriminierung Ungeimpfter sind. Habe ich eine Gruppe vergessen? Mit dem Ende der Gratistests will man die Menschen dazu bringen (um nicht zu sagen, zwingen), sich impfen zu lassen. Dabei wird auf der anderen Seite auch bei Geimpften auf das Testen nicht verzichtet. Wegen der Impfdurchbrüche beispielsweise. Das heißt, wenn Geimpfte plötzlich an Corona erkranken oder zumindest positiv sind und somit zu „Spreadern“ werden können. Von Schulen hört man auch, dass Lehrer und Schüler weiterhin getestet werden sollen bzw. sich selbst testen sollen – soweit ungeimpfte Lehrer dann überhaupt noch ihren Beruf ausüben dürfen. Also, die Leute werden verpflichtet zum Testen, aber es soll keine Gratistests mehr geben? Wie soll das ablaufen? Wobei gerade im Schulbereich ein Chaos zu erwarten ist. Da ist ja bisher nicht viel mehr klar, als dass eigentlich nichts klar ist. Und dass viele Menschen dieses Chaos und die Maßnahmen satt haben, zeigt sich an der großen Zahl an Abmeldungen von Kindern von den Pflichtschulen.



Der Druck auf die Menschen, sich impfen zu lassen, wird erhöht. In seltener Einigkeit wie bei keinem anderen Thema wird verkündet, dass es ohne Impfung von allen kein Ende der Pandemie gibt. Es ist schon sehr merkwürdig, dass sich da alle politischen Parteien einig sind. Es sollen sich alle Erwachsenen bis hin zum Hochbetagten impfen lassen, es sollen alle Kinder ab 12 Jahren geimpft werden, es sollen in absehbarer Zeit alle Kinder ab 5 Jahren und später auch ab 6 Monaten geimpft werden; Testreihen laufen ja längst. Aber alles natürlich auf freiwilliger Basis. Denn Kanzler Kurz sagt ja immer noch, dass es keine Impfpflicht geben wird. Oder sagte er etwa, da bin ich mir nicht sicher, dass es keine generelle Impfpflicht geben wird? Das ist nämlich ganz was anderes.



Die Impfbefürworter in Österreich sind ja sehr kreativ. Dass in den sogenannten Impfstraßen geimpft wird, versteht sich von selbst. Dafür wurden sie ja eingerichtet. Dann impfen Ärzte in ihrer Praxis und Apotheken haben sich auch schon um das Impfprivileg beworben, aber das wird wohl nichts. Es wird in Gasthäusern „der Stich verpasst“, sogar auf einem sogenannten Impfboot, in Kirchen, in Einkaufszentren; mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden Impfwillige aufgespürt. Bei Veranstaltungen soll geimpft werden. Jetzt fehlt nur noch, dass in Laufhäusern und Bordellen (ist da ein Unterschied?) den Kunden ein Impfangebot unterbreitet wird und vielleicht auch bald auf öffentlichen Toilettenanlagen. Ist dieser extreme Drang, alle Menschen impfen zu wollen, nicht merkwürdig? Es spricht nämlich kein Mensch mehr davon, dass alle in Österreich bzw. in der EU verimpften Vakzine nur eine bedingte Zulassung haben, dass alle Impfstoffhersteller jegliche Haftung ablehnen und das mit den Regierungen so auch vertraglich geregelt ist und dass man immer wieder zu hören bekommt, dass noch zu wenig Datenmaterial verfügbar ist; über Langzeitauswirkungen beispielsweise. Es fehlen nämlich Langzeitstudien und die, die jetzt geimpft werden, sind sozusagen Studienteilnehmer. Merkwürdig.



Es heißt, wie erwähnt, aus Kanzlermund noch immer, dass es keine Impfpflicht (oder keine generelle Impfpflicht) geben wird. Aber alle möglichen Politiker , Ärzte, Organisationen und Medien fordern sie. Bei vielen öffentlichen Arbeitgebern wie Magistrat, Krankenanstalten usw. existiert sie aber schon und auch private Unternehmen führen diesen Zwang schon ein. Da wird nur mehr neues Personal eingestellt, wenn es geimpft ist. Da wird eine Zwei- Klassen- Belegschaft geschaffen: Neues, geimpftes Personal und und altes, eventuell nicht geimpftes Personal. Dass das Diskriminierung in Reinkultur ist, wird vom Tisch gewischt. Es wird ja der staunenden Öffentlichkeit so verkauft, dass das Geimpften „Privilegien“ zugestanden werden. Dabei werden den Geimpften bestenfalls ein Teil jener Rechte und Freiheiten zurückgegeben, die ihnen der Staat vorher wegnahm. Ist schon merkwürdig, diese Argumentation. merkwürdig ist auch, dass hierzulande und in der EU alle Menschen unbedingt mit dem Biontech- Pfizer- Impfstoff „beglückt“ werden sollen; alle. Deswegen soll es auch sogenannte „Kreuzimpfungen“ geben. Spätestens ab dem dritten „Stich“, der Auffrischungsimpfung. Weil die Wirkung der Impfung nicht lange anhält. Dabei dürfte der Impfstoff von Biontech- Pfizer der teuerste der vier in der EU bedingt zugelassenen Impfstoffe sein und kürzlich wurde der Preis auch noch erhöht; angeblich um 50 Prozent. Viel besser wie die anderen Impfstoffe, was die Wirkung und auch die unerwünschten Nebenwirkungen betrifft, ist er aber auch nicht. Aber es muss Pfizer sein; merkwürdig.



Und dass mit der Impfpflicht, wie sie mehr oder weniger für viele Unternehmen, für Personal in Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen, Krankenhäusern etc. schon fix ist und somit die schon erwähnte Diskriminierung der Ungeimpften, aus welchen Gründen auch immer, und auch die Spaltung der Gesellschaft dadurch „in Stein gemeißelt“ wird, verstößt auch gegen die Resolution 2361 (2021) des Europarates (nicht des EU- Rates!) In der wurden nämlich die 47 Mitgliedsstaaten aufgefordert, „darauf hinzuweisen, dass die Impfung nicht verpflichtend ist und dem Nichtgeimpften keine Diskriminierung entstehen darf“. Jetzt ist es aber so, dass der Staat, also die Regierungen, diese Diskriminierungen herbeiführen. Merkwürdig ist auch, dass wegen der „3- G- Regelung“, also geimpft, getestet oder genesen per Nachweis z. B. im „Grünen Pass“, eine natürliche Immunisierung, nämlich durch ganz normales „Wieder gesund werden“ nach einer Infektion, eigentlich nicht mehr zulässig ist. Um als genesen zu gelten, bedarf es somit einer Bestätigung eines Arztes oder Krankenhauses. Dann kriegt man das „G“ für „Genesen“, sonst nicht. Somit ist auch das Erreichen der Herdenimmunität laut Regierung nur über das Impfen oder das registrierte Genesen möglich und nicht mehr über impfen, registriertes genesen oder ganz einfach gesund werden.



Ja, es gibt viele merkwürdige Dinge. Aber das ist sicher Zufall.



Übrigens; zu Beginn der weltweiten Impfkampagne meldete sich ein jüdischer Rabbi aus Israel zu Wort und erklärte seine 31 Gründe, warum er sich nicht impfen lässt.