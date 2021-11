Kaum war in Oberösterreich und Salzburg der „Lockdown für Ungeimpfte“ beschlossen, wurde alles schon wieder über den Haufen geworfen. Beim Bund- Länder- Gipfel wurde ein vorerst dreiwöchiger Lockdown für ganz Österreich beschlossen. Für alle; ob geimpft oder ungeimpft. Für die Ungeimpften soll er aber länger dauern. Und weil das zu wenig ist an schlechten Nachrichten für einen (Frei-) Tag, gab es eine kräftige Draufgabe: Es wird jetzt tatsächlich eine generelle Impfpflicht in Österreich ab 2022 in Erwägung gezogen bzw. ist von der Regierung schon fix vorgesehen und geplant. Als Feldversuch für die EU vielleicht. Um zu sehen, ob mit Widerstand zu rechnen ist. Vielleicht will Brüssel das wirklich, denn anscheinend haben einige Länder auf ein solches Signal gewartet und fangen jetzt ebenfalls über solche Maßnahmen zu diskutieren an. International sorgt die geplante Impfpflicht in Österreich jedenfalls für Aufsehen, allerdings nicht unbedingt für Zustimmung. Von der „New York Times“ bis zur „BBC“ wurde über Lockdown und geplante Impfpflicht in Österreich berichtet. Eines sollte beim Vorpreschen Österreichs aber nicht vergessen und nicht außer Acht gelassen werden: Die vier in der EU zugelassenen COVID-19- Impfstoffe haben nur eine bedingte Zulassung (Notfallzulassung) und daran wird sich in den nächsten Monaten, auch nach einer Verlängerung der Zulassung nach einem Jahr (länger gilt die Notfallzulassung nicht), kaum was ändern. Die Zulassung gilt natürlich auch nicht für Kinder ab 5 Jahren, obwohl mit der Kinderimpfung in Österreich längst begonnen wurde. Man nennt sie halt dezent „Off- Label Impfung“. Und eine Impfpflicht verhängen bei Notfallzulassung, ist schon heftig. Und wenn bei Diskussionen immer wieder auf die damalige Impfpflicht gegen Pocken verwiesen wird, hinkt dieser Vergleich. Der Impfstoff gegen Pocken war auch damals schon über Jahre und Jahrzehnte erprobt und hatte natürlich eine uneingeschränkte Zulassung. Und die Pocken waren sicher gefährlicher als Corona. Dieses Vorhaben wird kommende Demos befeuern, darauf kann man wetten.





Interessant und aufschlussreich sind übrigens die Kommentare zu Artikeln über Lockdown und Impfpflicht. Man wird nämlich wieder an gebrochene Versprechen von Politikern erinnert, wenn man z. B. liest: „Kein Lockdown mehr“ oder „eine Impfpflicht wird es nicht geben“ oder „für Geimpfte ist die Pandemie vorbei“ usw. Die Liste mit ähnlichen gebrochenen Versprechen ließe sich beliebig verlängern. Es soll aber auch niemand behaupten, dass die Ungeimpften schuld sind an der Misere, denn es gibt massenhaft Impfdurchbrüche. Von sogenannten Experten und von der Pharma- Industrie hört man auch nichts mehr von „vollständiger Immunisierung“ nach zwei Impfungen. Jetzt hört man nur mehr von „Grundimmunisierung“ nach drei Impfungen. Und irgendwann kann man sich vielleicht einen 10er- Block für die Impfungen besorgen. Dafür hört man – wenn man es hören will – dass auch in Ländern mit einer hohen Impfquote die Zahlen wieder steil, z. T. sogar exponentiell, nach oben gehen. Bekanntestes Beispiel ist aktuell Gibraltar. Und umgekehrt ist bekannt, dass aktuell der ganze afrikanische Kontinent mit einer durchschnittlichen Impfquote von weniger als sechs Prozent eine Inzidenz aufweist zwischen 0 (Null) und 10. Die Ausreißer sind je ein Staat mit einer Inzidenz von 48 bzw 31. Also nochmals: Nicht geimpft und trotzdem keine Probleme. Es geht, so scheint es, wirklich nur um Impfungen. Und somit um das große Geld für „Big Pharma“. Genesene zählen nicht, die Herdenimmunität, erreicht durch Infektionen, zählt nicht. Es geht nur um die Impfungen. Deshalb erfolgt jetzt der Großangriff der Pharma- Giganten auf Afrika. Es sollen Werke zur Produktion von Impfstoffen in Afrika errichtet werden und dann haben sich die Afrikaner gefälligst impfen zu lassen, ob es nötig ist oder nicht. Diese Pläne werden von der EU- Kommission unterstützt.



Und was mittlerweile in Österreich nicht mehr zu übersehen ist: Durch die Gesellschaft ziehen sich längst tiefe Gräben, die Gesellschaft ist gespalten. Von der Politik – und leider auch von den Medien.



P. S.: In anderen Ländern außerhalb der EU mit ähnlicher Inzidenz und ähnlicher Impfquote wie Österreich denkt eigentlich fast niemand an Lockdown und Impfpflicht.