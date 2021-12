Die Corona- Krise nimmt wieder Fahrt auf, nachdem es ruhiger zu werden schien. Mit der Omikron- Variante werden, so scheint es, in Europa und Amerika die Karten neu gemischt. Es soll noch viel schlimmer kommen, befürchten viele Fachleute und die Politik nimmt das natürlich sehr ernst und reagiert entsprechend. Verordnungen werden fast im Stundentakt geändert, Einreiseregeln sind nahe bei Haftbedingungen, urplötzlich wurden Länder zu Hochrisikogebieten erklärt. Die Aufforderungen zur Impfung werden verstärkt. Gleichzeitig wird angezweifelt, ob der Impfstoff gegen Omikron wirkt. Was kürzlich noch Musterschüler bei Corona wegen hoher bis sehr hoher Impfquoten waren – Portugal, Spanien, Malta, Island z. B. – weisen aktuell wieder steigende Inzidenzen jenseits gut und böse auf, ob mit oder Omikron. Dabei gehen in Südafrika, dem angeblichen Entstehungsort der Omikron- Variante, die Inzidenzzahlen schon wieder zurück. In den Nachbarländern Botswana und Namibia liegt die Inzidenz aktuell (24. 12.) bei 381 und 261 und steigt noch an. Von Südafrika weiß man aber auch, dass die Krankheitsverläufe wesentlich milder sind als bei Delta, es weniger Hospitalisierte gibt.



Sind die angekündigten Maßnahmen in Europa jetzt maßlos übertrieben oder erfolgen sie aus Unwissenheit, obwohl es von Südafrika ja schon Informationen gibt? Oder wird befürchtet – ohne Belege – dass im europäischen Winter die Virus- Mutante anders wirkt als im südafrikanischen Sommer. Oder vertragen die Afrikaner auf Grund einer hohen Immunitätsrate durch Infektionen, als Genesene also, die Omikron- Variante besser? Viele offene Fragen also. Sicher ist nur: Hierzulande wurde ein hoher Anteil von Genesenen durch den Impfdruck verhindert. Parallel zum Impfdruck (Stichwort: Impfpflicht) und den Corona- Maßnahmen drängt sich zunehmend der Verdacht auf, dass die Corona- Krise auch „zweckentfremdet“ wird, dass sie für irgend etwas anderes herhalten muss. Diesen Eindruck gewinnt man auch, wenn man sich den „Stringency Index“ anschaut. Dieser Index beurteilt die Länder nach den Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus. Unter mehr als 180 bewerteten Ländern sind unter den strengsten 15 gleich einmal 6 EU- Staaten. Den unrühmlichen ersten Platz in der „statista.com“- Skala nimmt Deutschland ein; Österreich liegt am 5. Platz. Sollen mit wirtschaftsschädigenden Lockdowns und anderen Maßnahmen etwa wirtschaftliche oder Finanz- Probleme mit der Corona- Ausrede übertüncht werden? Und hat sich nicht auch schon längst die Meinung verstärkt, dass seit Corona die Bevölkerung zunehmend entmündigt wird? Mit teils rechtswidrigen Verordnungen werden die Menschen von der Regierung ihrer Rechte beraubt und ob es die jemals wieder geben wird, ist mehr als fraglich. Sie sollen zu Schafen umerzogen werden. Die Menschen sollen per Verordnung ihre persönlichen Kontakte einschränken bzw. abbrechen. Die „sozialen Medien“ üben sich zunehmend in Zensur, verwarnen, löschen, sperren. Von der Regierung werden nicht systemhörige Kritiker ruiniert. Impfkritische Ärzte bekommen Berufsverbot verpasst, ein Uni- Professor wurde entlassen. Früher hoch angesehene Fachleute sind aus den öffentlichen Medien verbannt worden, wurden zu Spinnern erklärt. Schulärzte werden entlassen. Gegen andere Mediziner wird ermittelt, weil sie es wagten, Kritik zu üben oder ihre (Fach)- Meinung zu sagen. Impfkritische Demo- Teilnehmer werden pauschal als Neonazis, Neofaschisten usw. bezeichnet. Die Justizministerin will die „sozialen Medien“ zensieren, einen Kanal sogar verbieten. Natürlich soll alles nur zu unserem Besten sein. Ungeimpfte werden per Verordnung weggesperrt, dürfen nur mehr unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Selbst ein privater TV- Sender wird jetzt voll attackiert, weil er es wagt, Corona- Kritik zu äußern und weil er unliebsame Fachleute mit anderer Meinung zu Corona zu Wort kommen lässt. Meinungsfreiheit ist nur mehr eine leere Worthülse, hat man den Eindruck.



Welchen Weg haben die Regierungen eingeschlagen, auf dem sie von den großen Medienunternehmen tatkräftig unterstützt werden? es ist jedenfalls eine mehr als bedrohliche Entwicklung, die seit längerer zeit zu beobachten ist.



P. S.: Hier ist eine Äußerung des WHO- Chefs in Video und Text, die jeder für sich beurteilen soll: