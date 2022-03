Beim Ukraine- Krieg gehen die Meinungen über die weitere Vorgangsweise völlig auseinander. Ziemliche Einigkeit herrscht nur bei der Meinung, dass sich die NATO nicht einmischen soll, um eine unkontrollierbare Eskalation auf jeden Fall zu vermeiden. Sonst aber gehen die Meinungen auseinander. Die einen wollen die Ukraine aufrüsten bis hin zu Atomwaffen (was den Krieg auf jeden Fall ausweiten würde) und andere wollen den Nachschub an Waffen verhindern, um dadurch menschliche Opfer und materielle Schäden zu minimieren, weil dem Krieg „die Luft ausgeht“. Und dann gibt es noch die, die Waffen und Sprengstoff, getarnt als „humanitäre Hilfe“, in die Ukraine schicken wollen. Ein solcher Fall wurde nämlich jetzt in Italien aufgedeckt; am Flughafen Galileo Galilei in Pisa. Die Basisgewerkschaft USB berichtet, dass die Arbeiter sich mutig geweigert haben, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Als sie nämlich im Cargo Village des Zivilflughafens ankamen und meinten, sie würden einen „humanitären“ Flug verladen, sahen sie sich mit Kisten verschiedener Waffen, Munition und Sprengstoff konfrontiert, die für den Kriegsschauplatz in der Ukraine bestimmt waren. Die Gewerkschaft fordert jetzt, die als „humanitäre Hilfe“ getarnten Todesflüge sofort zu stoppen. Sie fordert weiters, dass sich die Arbeitnehmer weiterhin weigern, Waffen und Sprengstoff zu verladen und dadurch die Kriegsspirale weiter zu drehen. Diese Transporte, von wo auch immer sie starten, gehen ja nicht direkt in die Ukraine. Sie landen irgendwo in Polen auf einem Flugplatz in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Von dort werden die Waffen dann auf kleine Fahrzeuge wie z. B. Pick- ups verladen und in die Ukraine gebracht und dem Militär übergeben. Und wie das ausgehen kann, zeigte sich vor ein paar Tagen, als Russland einen ukrainischen Militärstützpunkt mit Raketen angriff. Auf diesem Stützpunkt sollen aber zusätzlich noch ausländische Söldner gewesen sein und nicht nur in die Ukraine geschmuggelte Waffen. Wichtigste Drehscheibe für solche Aktionen ist jedenfalls Polen und weniger die Slowakei oder Rumänien oder gar Ungarn. Russland hat jetzt westliche Waffen, wie z. B. moderne Panzerabwehrwaffen, in den Medien gezeigt. Diese Waffen wurden dem ukrainischen Militär abgenommen. Die USA wollen aber noch in dieser Woche Waffen um 1 Milliarde Dollar in die Ukraine liefern, darunter Panzer- und Flugabwehrwaffen. Der Krieg muss anscheinend nicht nur weiter gehen, sondern auch ausgeweitet werden.



Dieser Betrug wie in Italien, statt humanitärer Hilfe, wie z. B. Lebensmittel oder Medikamente, mit Zivilflugzeugen Waffen zu schicken, wird von der Regierung ausgeführt und nicht von einer Bande von Kriminellen. Oder sollte der Unterschied nicht mehr erkennbar sein?