Die schwarz/türkis – grüne Regierung und im Besonderen der grüne Gesundheitsminister Rauch will sich feiern lassen wegen der Corona- Lockerungen und wegen der Verlängerung der Gültigkeit des Grünen Passes. Damit, wie erklärt wurde, die Leute „unbeschwert in den Urlaub fahren“ können. Halleluja, gnädige Regierung, halleluja, großzügiger Minister Rauch! Nach der sogenannten „Booster“- Impfung gilt der Grüne Pass jetzt 365 Tage (oder doch nur bis zum 8. Juli, da ja die neue Regelung nur bis zu diesem Datum gültig ist?) Nach dem zweiten Stich gilt er aber nur 180 Tage. Es wird ja schon lange kein Wort mehr darüber verloren, dass beim Johnson- Impfstoff, im Gegensatz zu den anderen „Impfstoffen“, statt zwei nur eine Dosis für die sogenannte Grundimmunisierung notwendig war. So gesehen wäre bei einer Erstimpfung mit Johnson die zweite Impfung als sogenannter „Booster“ zu betrachten. Als weitere Impfung nach der Grundimmunisierung. Die Regierung sieht das aber anders.



Die Regierung will sich jetzt also wegen einer vermeintlichen Großzügigkeit bejubeln lassen, während gleichzeitig irgendein -ologe für den Herbst schon das – wahrscheinlich sehr reale – Gespenst der fünften Impfung an die Wand malt. Wobei bis dahin, und das kann man unserer Regierung locker zutrauen, diese den „Knüppel aus den Sack“ holt in Form der stillgelegten, aber nicht abgeschafften Impfpflicht. Die Liste der Länder mit genereller Impfpflicht (laut einem Bericht vom 17. 1. 22) ist ja sehr kurz (Deutschland hat sie übrigens nach einer peinlichen Niederlage für die Regierung auch zu Grabe getragen) und die Länder sind nicht gerade das, was man unter lupenreinen Demokratien versteht. Neben Österreich gibt es das Kuriosum einer generellen Impfpflicht nämlich nur in Ecuador – da ist aber noch nicht klar, ab wann. Weiters in Tadschikistan und Turkmenistan. Und mit Mikronesien und dem Vatikan ist die Liste auch schon vollständig. Da kann man sagen, dass Österreich ja wirklich in guter Gesellschaft ist. Der Form halber wäre noch zu erwähnen, wo es eine de- facto- Impfpflicht gibt. In Saudi- Arabien; dort sind die Einschränkungen für Nichtgeimpfte so massiv, dass man um die Impfung kaum herumkommt. Zutritt zu allen privaten und staatlichen Einrichtungen, auch Bildungsstätten, nur für Geimpfte. Das Gleiche gilt in Pakistan, in der Provinz Baluchistan. Auch dort gilt: Kein Zutritt ohne Impfung zu Ämtern, Einkaufszentren, Öffis usw.



Warum Österreich unbedingt eine Impfpflicht brauchen soll, das kann man sich nur denken (aber das behält man besser für sich). Und der Grüne Pass soll gnädiger Weise nicht verlängert, sondern ersatzlos abgeschafft werden. So wie es in anderen Ländern schon gemacht wurde bzw. fix geplant ist.