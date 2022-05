Seit Tagen, nein; eigentlich seit Wochen schon berichten Medien über den sogenannten „Pandemievertrag“. Auffälligerweise sind es aber nicht die sogenannten „Qualitätsmedien“ oder die Mainstream- Medien, die die Menschen über den Vertrag aufklären und das soll hellhörig und stutzig machen. Diese Aufgabe erfüllen alternative Medien, Webseiten und Blogger. Wenn die Mainstream- Medien und die Regíerungen sich zu diesem Thema also „vornehm“ zurückhalten, kann das nichts Gutes bedeuten. In der Tat herrscht bei vielen Leuten, die Details dieses Plans kennen, Aufruhr und Alarmstimmung. Die „Wissenschaftliche Initiative – Gesundheit für Österreich“ schrieb schon vor Wochen einen Offenen Brief an die österreichischen Entscheidungsträger in der Regierung, im Bundespräsidentenamt, in den Ministerien und in den Redaktionen. In diesem Brief wurde darauf hingewiesen, dass sich die WHO über die Verfassung der Mitgliedsländer stellen will. Laut Auskunft des Gesundheitsministeriums haben österreichische Vertreter der Schaffung eines „Pandemievertrages“ bereits zugestimmt.

Das ist es nämlich: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) plant ein Abkommen über eine „weltweite Pandemievorsorge“ unter ihrem Kommando. Damit soll es möglich werden, dass die WHO den Regierungen ihrer Mitgliedsländer nicht nur nicht nur Maßnahmen empfehlen, sondern Entscheidungen treffen kann. Entscheidungen, die rechtskräftig sind und über der Verfassung der Mitgliedsstaaten stehen sollen. Mit diesem „Abkommen zur Pandemievorsorge“ könnte die WHO, sobald das Abkommen unterzeichnet und in Kraft ist, selbstherrlich bestimmen, was eine Pandemie ist und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Die WHO könnte dann, bei Corona beispielsweise oder bei noch kommenden Pandemien, eine weltweite Impfpflicht oder andere Maßnahmen verordnen. Mit demokratischen Regeln hätte das auch wirklich nichts mehr zu tun. Es würde zumindest in Gesundheitsfragen eine „Weltregierung“, eigentlich eine „Welt- Diktatur“ entstehen – geschaffen mit wohlwollender Billigung der einzelnen Regierungen, die diesem Pakt zustimmen. Da muss man dann aber auch einmal versuchen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wer wären die Nutznießer dieses Paktes? Ganz klar einmal die Pharma- Branche mit diversen Medikamenten und Impfstoffen. Und das wären, darauf kann man wetten, Impfstoffe a la Corona. Also „Immer- wieder- Impfstoffe“ und nicht „Lebenslang- Impfstoffe“ wie das z. B. früher bei der Pockenimpfung war. Bei der baute sich eine lebenslange Immunität auf. Das war eine Impfung mit klassischem Totimpfstoff und nicht mit mRNA- Zeugs. Und dass die Pharma- Branche in privater Hand ist, ist bekannt. In Ländern wie z. B. den USA ist mehr oder weniger das gesamte Gesundheitssystem in privater Hand. Da würde das ganze System von diesem Pandemie- Pakt profitieren. Und wollen nicht gerade die USA der WHO mehr Macht verschaffen? Damit diese der Welt eine Dauer- Pandemie aufzwingen kann oder eine Pandemie nach der anderen? Wo Unsummen Geld zu lukrieren sind.



Eine interessante Frage ist auch, wer die WHO finanziert. Das Budget von etwa 4 Milliarden Dollar kommt zum Teil von freiwilligen Beiträgen der WHO- Mitglieder, von Stiftungen, von NGO´s, vom privaten Sektor sowie aus Dienstleistungen der WHO. Interessant bezüglich Finanzierung ist ein Wikipedia- Eintrag. Da heißt es: „Im Zweijahresbudget 2018- 2019 stammten laut WHO 15,18 Prozent ihrer Finanzen von den USA, 12,12 Prozent von der Bill and Melinda Gates Foundation und 8,18 Prozent von der Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI). Wobei GAVI wiederum zum Teil von der Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert wird. Diese drei Geldgeber zahlen also mehr als 35 Prozent des WHO- Budgets. Und wie heißt es so richtig? „Wer zahlt, schafft an“. Und angeschafft wird, was Nutzen bringt, was Geld in die Kassen spült. Ein Blick auf die Geldquellen der WHO zeigt jedenfalls, dass es mit der Unabhängigkeit der WHO nicht weit her ist.



Verhandelt über den Pandemievertrag wird jedenfalls sehr aktiv, aber trotzdem fast unbemerkt von der Öffentlichkeit (wegen fehlender Berichterstattung in den Massenmedien) zwischen WHO, EU und G7. Und, welch Überraschung, die Initiative für den „Internationalen Pandemievertrag“ kommt von der EU, vom Ratspräsidenten Charles Michel. Und über den Rat der EU wird diese Initiative über die G7 und die WHO in die Welt hinausgetragen. Und aus irgendwelchen Gründen werden der Großteil der Regierungen diesen Pakt unterzeichnen, obwohl er die nationale Souveränität nicht nur gefährdet, sondern untergräbt.



Einer der wenigen Regierungschefs, der sich öffentlich gegen den Pandemievertrag stellt und ihn nicht unterzeichnen will, ist der Brasilianer Jain Bolsonaro und Russland will angeblich gleich aus der WHO austreten. Alle anderen werden sich „dank“ der EU darauf einstellen müssen, dass Pandemien samt dazugehöriger Maßnahmen zu unserem ständigen Begleiter werden.



Bezüglich Pandemievertrag sagte der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach in einem Interview vor etwa zwei Wochen: „Wir kommen jetzt in eine Phase, in der der Ausnahmezustand die neue Normalität sein wird“.



Da kommt was auf uns zu. Von unseren Regierungen befürwortet.