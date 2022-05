Dass der Ukraine- Krieg ein Stellvertreter- Krieg ist, ist allgemein bekannt. Das wird von den Medien und von Politikern auch so gebracht. Da wird teils ganz locker darüber gesprochen; fast so, als würde man über das Wetter sprechen. Es geht USA gegen Russland und es heißt, die USA wollen die Ukraine bis zum letzten Ukrainer verteidigen. Dieser Krieg findet auf europäischem Boden statt und so wenig einleuchtend und so wenig zu verstehen es ist, die EU ist voll und ganz auf Seiten der USA und teilweise sogar schärfer als diese in der Vorgangsweise gegen Russland. Bei den Sanktionen gegen Russland hat die EU keine Hemmungen, sich auch selbst zu schädigen und nicht nur Russland. Sie muss diesen Schuss ins eigene Knie mitkriegen; sie kann nicht so dumm sein und das nicht wahrnehmen. Ist das etwa der Vasallentreue zu den USA zu verdanken?



Die europäischen Politiker wissen, dass der Krieg auch im Interesse der USA geführt und in die Länge gezogen wird. Genau diese europäischen Politiker sprechen aber mit der größten Selbstverständlichkeit davon, dass Europa den Wiederaufbau in der Ukraine finanzieren wird. Ja, geht es noch dümmer? Russland ist in der Ukraine eingefallen, das steht fest. Geht man aber ein paar Jahre zurück, dann wird ersichtlich, dass die Ukraine an diesem Krieg nicht ganz unschuldig ist. Und der Krieg wird, wie erwähnt, auch im Interesse der USA geführt. Warum, zum Teufel, drängen sich die Europäer vor, den Wiederaufbau zu finanzieren? Und liefern zugleich wie Verrückte massenhaft schwere Waffen, um den Krieg anzufeuern, mehr Tote in Kauf zu nehmen, die Kriegsschäden – die man hinterher bezahlen will – massiv zu erhöhen. Müssten sich die Politiker mit ihrem privaten Geld beteiligen, würden sie ganz schnell anders reagieren. So aber geht es ja um das Steuergeld der dummen EU- Bürger; da kann man schon großzügig sein.



Und wenn der Medienliebling Zelenskyj pfeift, dann springen die EU- Pfeifen. Wenn er schreit: „Mehr Waffen“, dann kriegt er die prompt. Wenn er Milliarden für den Staatshaushalt fordert, kriegt er auch die. Und wenn der Funke des Krieges über die Grenzen der Ukraine überspringen sollte auf EU- Territorium, das zugleich NATO- Territorium ist – wegen der massiven Waffenlieferungen, wegen der Ausbildung ukrainischer Soldaten in EU (NATO)- Staaten, wegen der Untergrundaktivitäten von Militärs aus EU (NATO)- Staaten in der Ukraine, wegen der US- Biolabors in der Ukraine unter der Aufsicht der sattsam bekannten Victoria Nuland („Fuck the EU“) – ja, dann wäre die Sch… wirklich am dampfen.



Mit den Millionen von Ukraine- Flüchtlingen ist das auch so eine Sache. Dass die in die Nachbarländer , in die EU, flüchten, ist ist naheliegend und verständlich. Dass mit diesen Kriegsflüchtlingen auch jede Menge Nicht- Ukrainer („Studenten“ z. B.) in die EU kommen, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und dass die USA eigentlich gar nicht daran denken, ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, ist wieder eine andere Geschichte.



Zusammengefasst kann man sagen: Die EU zeigt kein Interesse, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden; warum sollte sie sonst wie verrückt Waffen liefern? Die EU schädigt sich mit den Russland- Sanktionen selbst. Die EU bietet sich an, den Wiederaufbau zu finanzieren und sorgt dafür, dass die Kosten von Tag zu Tag steigen. Die EU hat Millionen von Kriegsflüchtlingen zu versorgen (auch mit dem Hintergedanken, dringend benötigte Fachleute „abzustauben“ und somit der ukrainischen Wirtschaft zu entziehen). Und die EU geht das Risiko ein, als Folge der Parteinahme in diesem Krieg in Hinkunft von russischen Rohstoffen – nicht nur Öl und Gas; darauf will man ja irgendwann freiwillig verzichten – abgeschnitten zu werden. Weil Russland irgendwann „Njet“ sagt. Was aber für die EU verheerende Folgen hätte.



Darum nochmals die Frage: Geht´s noch dümmer?

P. S.: Dass dieser Krieg von globalem Interesse ist, wurde jetzt beim WEF des Herrn Schwab in Davos bestätigt. Dort erklärte der „Philanthrop“ George Soros, dass der Ukraine- Krieg rasch mit einer Niederlage Russlands bzw. Putins enden müsse. Der steht nämlich seinen globalen Plänen im Weg. Ja, der Privatmann Soros diktiert gewählten Politikern, was sie zu tun haben. Waffen liefern gegen Russland zum Beispiel. Dafür wurde von Soros ja der deutsche Kanzler Schulz gelobt. Weil der schlussendlich doch das Richtige mache.