An die Politik werden von allen Seiten viele Fragen gestellt zur aktuellen Teuerungswelle und zur extrem hohen Inflation – der höchsten seit mehr als 40 Jahren. Den Politikern rauchen deswegen die Köpfe und viele von ihnen trauen sich nicht einmal mehr, als Gast zu einer Nachrichtensendung zu kommen. Die Damen und Herren dürften sich gar nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Es ist ihnen wohl klar, dass ein Teil der Probleme hausgemacht ist. Wenn beispielsweise das letzte Kraftwerk bei der Stromproduktion ein Gaskraftwerk ist, welches Bedarfsspitzen abdecken soll – zum Beispiel 10 Prozent des Stroms erzeugt, aber den Preis für den gesamten erzeugten Strom vorgibt – dann stimmt was nicht. Sich dabei auf geltende Gesetze auszureden, ist unverschämt. Gesetze kann und darf man ändern. Und wenn nicht nur für Kraftwerke sauteures Gas benötigt wird; wer ist schuld, dass vor Monaten Jahreszeit- unüblich die Speicher mit günstig eingekauftem Gas fast leer waren und teures Gas nachgekauft werden musste? Und wer hat sich beim Weiterverkauf von billigem Gas zum teuren Spotmarkt- Preis, von dem zu hören ist, eine goldene Nase verdient? Und wer hat mit vorauseilendem Gehorsam beim Befürworten von allen möglichen Sanktionen gegen Russland mit dazu beigetragen, dass alle möglichen Artikel teurer wurden? Und ist es nicht so, dass sich die Regierung gegen Maßnahmen wie Mehrwertsteuer- Senkungen oder Preisdeckelungen wehrt, weil ihr dieses Geld im Budget fehlen würde? Weil das Geld ist, mit dem u. a. die staatlichen Sünden von Corona- Maßnahmen bezahlt werden sollen. Unnötige und unnötig lange Lockdowns, die unzählige Milliarden kosteten („koste es, was es wolle“). Ein weltweit einzigartiger wie nutzloser Test- Fanatismus: Bis zum 8. Juni 22 wurden in Österreich laut AGES 188.552.166 PCR- und Antigentests für mehrere Milliarden Euro durchgeführt. Österreich also fast 190 Millionen Testungen. Das 1,3- Milliarden- Land China nur 160 Millionen und selbst Deutschland, zehnmal größer als Österreich, nur 122 Millionen.



Und tragen nicht die als unaufschiebbar und unverzichtbar verkauften grünen (teuren) Maßnahmen zum Klimaschutz ebenfalls zu Preissteigerungen bei? Unbestreitbar ist auch der Ukraine- Krieg für Preissteigerungen verantwortlich. Selbstverständlich aber auch jene Politiker, die an einem lange andauernden Krieg interessiert sind und das mit Waffenlieferungen und ideologischer Unterstützung auch unter Beweis stellen.



Nicht nur österreichische Politiker reden sich jetzt um Kopf und Kragen, wie sie die Preisspirale und die Inflation stoppen wollen. Sie selbst sind natürlich nicht schuld. Die Schuldigen sind Russland und auch China. Und vielleicht auch Höhere Gewalt. Weil die Probleme ja aus heiterem Himmel kamen. Und dass die Preissteigerungen dramatische Auswirkungen auf immer größere Teile der Bevölkerung haben, wird natürlich auch erwähnt. Aber man hat fast den Eindruck, dass das als Kollateralschaden gesehen wird.