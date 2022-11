In Traiskirchen in Niederösterreich haben vermummte „Aktivisten“, nämlich „die Österreicher“, für Aufsehen gesorgt. Beim Erstaufnahmezentrum für Asylwerber stellten sie einen symbolischen Zaun auf, zündeten bengalisches Feuer an und hinterließen, wie es heißt, rechtsextreme Flugblätter und Hetzschreiben. Die Demo war obendrein nicht angemeldet.

Diese „Aktivisten“ haben sich anscheinend Linke, extreme Klimaretter und Linksextreme als Vorbild genommen. Gerade bei den extremen Klimarettern wird ja auch keine Demo angemeldet. Die extremen Linken treten auch gerne vermummt und mit bengalischem Feuer in Erscheinung. Zudem werden in letzter Zeit bei diversen Aktionen österreichweit tausende Menschen daran gehindert, zur Arbeit zu kommen, damit sie brav Steuern bezahlen können. Die auch in Form von Subventionen genau solchen linken Vereinen zugute kommen. Und als Draufgabe werden bei diesen Klimademos zusätzlich große Mengen an Abgas produziert; wegen der verursachten Staus. Dass sich die Polizei dann auch noch über Stunden lächerlich machen muss, weil sie die Damen und Herren „Aktivisten“ mit ausgesuchter Höflichkeit von der Straße lösen und wegtragen muss, sei nur nebenbei erwähnt. Machen sie das nämlich nicht, gibt es unzählige Videos im Netz, die „Beweise“ von der brutalen Vorgangsweise der Polizei bringen und es werden auch Anzeigen gegen Polizisten erstattet. Auf Unterstützung der Politik hoffen die Polizisten in solchen Fällen ja vergeblich. Und bei anderen Demos müssen sich die Polizisten von linken Gewalttätern verprügeln lassen und auch da verhalten sich Politik und Medien meist verdächtig ruhig. Bei den Demos der Rechten wird auch niemand behindert, niemand verletzt, wird keine Polizei auf Trab gehalten. Da wird erst hinterher ermittelt und angezeigt.

Und im Übrigen; würde der Herr Innenminister, würde die Regierung was tun gegen die Massenzuwanderung der meist illegalen Migranten außer scheinheilig jammern und würden die Staaten und die EU mehr tun als „an einem Aktionsplan basteln“, gäbe es auch keine Demo der verhassten Rechten. Der Innenminister sagte: „Ich habe großes Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen im Zusammenhang mit der Schleppermafia und illegalen Migration …“ Dieses große Verständnis glaubt ihm aber kein Mensch, weil er ja nicht gewillt ist, das Problem zu lösen.



Und noch etwas: Es gibt verschiedene Meinungen und eben nicht nur die guten Befürworter von Massenmigration. Die aber auch nur in den seltensten Fällen Migranten bei sich zuhause aufnehmen, meist in ihrer Umgebung auch keine Asylwerber- Unterkunft haben wollen und gar nicht so selten ihre Kinder auf Privatschulen mit Schülern „ohne Migrationshintergrund“ schicken.

