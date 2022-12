Sehr bald nach Beginn der Corona- Pandemie tauchten die ersten Corona- Warn- Apps auf und die Regierungen versuchten, diese Apps der Bevölkerung schmackhaft zu machen. Die Leute sollten diese Apps doch auf dem Handy installieren, wurde gefordert, zwecks „digitalem Contact Tracing“, wie das auf Neudeutsch genannt wurde. Zur digitalen Kontaktverfolgung also, um eine Verbreitung von Corona einzudämmen. So wurde es jedenfalls herübergebracht und Österreich gehörte zu den ersten Ländern bzw. war in Westeuropa das erste Land mit so einer Corona- Warn- App. Die nur dem Wohle der Menschheit dienen sollte, wie beteuert wurde. Unser werter Nationalratspräsident forderte sogar einen staatlichen Zwang zur Installation der App; daraus wurde aber doch nichts. Datenschützer waren dagegen, aber auch Politiker, und es gab damals schon Stimmen, die staatlichen Missbrauch befürchteten. Weil die App ja Wegprofile und Kontakte aufzeichnete. Die Leute, die solche Befürchtungen äußerten, wurden als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan und auch gleich ins rechte Eck gestellt. Und jetzt wurde von einer renommierten Nachrichtenagentur bestätigt, dass die „Verschwörungstheoretiker“ mit ihrer Befürchtung richtig lagen. Wieder einmal ist eine Verschwörungstheorie wahr geworden. Der ach so edle Zweck der App, nämlich die Kontaktverfolgung bei Corona und sonst nichts, wurde von den Regierungen missbraucht für andere Zwecke. Beispielsweise dazu, Demoteilnehmer zu identifizieren, um sie strafrechtlich verfolgen zu können. Die App wird also missbraucht, um die Bürger noch besser überwachen zu können, um sie auf Schritt und Tritt ausspionieren zu können. Die ach so demokratischen Staaten nähern sich bezüglich Überwachung immer mehr China an. Genau jenem China, welches uns unsere seriösen Politiker hinsichtlich Überwachung gerne als Schreckgespenst vor Augen führen wollen (und das sie selbst womöglich als Vorbild sehen). Corona als Mittel zum Zweck, um die Überwachung der Bürger voranzutreiben. Und Österreich war Vorreiter.



Bei Corona passierte aber auch noch eine andere Sache. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, „treibt (den sogenannten) Pandemievertrag weiter Richtung weltweiter Gesundheitsdiktatur voran“, wie zu lesen ist. Dazu bedarf es auch einer rechtsverbindlichen Änderung der „Internationalen Gesundheitsvorschriften“. Diese Änderung wurde heuer von den USA beantragt, scheiterte aber am Widerstand des Globalen Südens. Dieser Pandemievertrag wird jetzt als „Convention, Agreement or other International Instrument“ (CAII) bezeichnet, also als „Übereinkommen, Vereinbarung oder anderes Internationales Instrument“. Und dieser Pandemievertrag oder CAII macht die WHO, die zu 80 Prozent von Oligarchen, wie z. B. Bill Gates, und Konzernen finanziert wird und der bescheidene Rest von Regierungen, zu einer de facto Weltgesundheitsregierung mit unglaublichen Befugnissen. Diese WHO würde dann über der Verfassung von Staaten stehen. Sie konzentriert sich auf ein Konzept namens „One Health“ mit dem Ziel, „jeden Aspekt des Lebens auf der Erde zu kontrollieren“. Ist über diese Geschichte was zu hören? So gut wie nichts. Weder über die Verhandlungen noch darüber, ob sich Staaten querlegen oder zustimmen. Vom brasilianischen Ex- Präsidenten Bolsonaro hieß es, er würde den Vertrag nicht unterzeichnen. Aber Bolsonaro ist nicht mehr Präsident. Dieser Vertrag würde Tür und Tor öffnen für gesetzliche Impfpflicht nicht nur gegen bzw. für Corona, sondern gegen alles, was theoretisch zu einer Pandemie – nach Auslegung der WHO – führen könnte. Was „Big Pharma“ eben so an mRNA- Impfstoffen entwickelt.



Und jetzt ist auch der UNO- „General“ Guterres bei dieser Geschichte mit an Bord, stimmte in den Chor der „Pandemie- Warner“ mit ein. Er forderte eindringlich eine gemeinsame Vorbereitung aller Staaten auf weitere Gesundheitskrisen wie COVID-19. „Eine Pandemie lässt sich nicht Land für Land bekämpfen. Die Welt muss sich zusammentun“, ließ er verlauten, denn „COVID-19 war ein Weckruf“. Und weiter: „COVID-19 wird sicher nicht die letzte Epidemie oder Pandemie sein, die die Menschheit zu bewältigen hat“. Er vergaß auch nicht darauf hinzuweisen, dass „die Geißel der Fehlinformationen und Pseudowissenschaft“ bekämpft werden müsse. Das heißt, den alternativen Medien wird das Leben noch schwerer gemacht und was sich nicht mit der Meinung der WHO deckt, ist Verschwörungstheorie und wird verfolgt. Dass es fast keine Verschwörungstheorien mehr gibt, weil sich fast alle bewahrheitet haben, ist wieder eine andere Geschichte.



Übrigens; wenn man weiß, was „Pharma“ jetzt entwickelt, dann kann man vermuten, was bald ausbrechen könnte.

