„Servus TV“, so ist zu lesen, ist von der „Kommunikationsbehörde Austria“ verurteilt worden. Weil der Sender gegen das Objektivitätsgebot verstoßen habe. Diese „KommAustria“, so heißt es, ist die „unabhängige und weisungsfreie Regulierungs- und Aufsichtsbehördefür die elektronischen Audiomedien und die elektronischen audiovisuellen Medien in Österreich … Die Behörde sichert die Medien- und Meinungsvielfalt…“ Und dann verurteilt diese Kollegialbehörde (ohne richterlichen Einschlag) „Servus TV“, weil sich der regierungstreue „Presseclub Concordia“ durch Äußerungen bezüglich Corona bei der satirischen Sendung „der Wegscheider“ zu einer Sachverhaltsdarstellung an die Behörde verpflichtet sah. „Der Wegscheider“, so heißt es, würde mit „faktenwidrigen bzw. -befreiten Äußerungen …“ die Öffentlichkeit verunsichern und aufstacheln und die „Glaubwürdigkeit von Politik, Wissenschaft und Medien untergraben.“

Nun ja; um das zu schaffen, bedarf es keines „Wegscheiders“ mit seinem hölzernen „Till“, das besorgen die sehr erfolgreich selbst. Zumindest bei der Politik bestätigen das offizielle Umfragen. Und das, was dem satirischen „Wegscheider“ bezüglich Corona jetzt zur Last gelegt wird, hat sich zum Teil oder gar zum Großteil mittlerweile als wahr bestätigt. Es wird von Politik (aber nicht überall) und auch von Medien aber weiterhin bestritten. Sehr aufschlussreich ist jedenfalls auch, dass die Behörde die Medien- und Meinungsvielfalt sichern will und dann mit der Keule zuschlägt, wenn ein Medium eine andere Meinung als die offizielle vertritt. Da ist man schon fast versucht zu denken, das könnte mit Maulkorb und Zensur zusammenhängen. „Servus TV“ ist ja für so manche Medien eine üble Konkurrenz, der man sich eigentlich entledigen sollte, und so manche politische Partei hat mit dem Sender auch keine Freude, weil er selbst denkt und eine eigene Meinung hat – und die auch kundtut.

Und was das „Objektivitätsgebot“ betrifft, gegen welches durch den Sender bzw. in den Beiträgen vom „Wegscheider“ verstoßen worden sein soll; was passiert dann Tag für Tag beim ORF?

