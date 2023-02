Vor dem Hintergrund des Streits um einen chinesischen Ballon – ob Wetter- oder Spionageballon, sei einmal dahingestellt – über US- Staatsgebiet, der letztendlich von der US- Luftwaffe auf Anweisung von Präsident Biden abgeschossen wurde und dessen im Meer gesuchten Reste von US- Behörden ausgewertet werden sollen, spitzt sich der Konflikt zwischen China und den USA zu. Ein Konflikt, bei dem es für die USA um fast alles gehen wird. Jedenfalls darum, ob die USA die einzige Weltmacht sind und bleiben, ob weiterhin eine unipolare Weltordnung herrscht – die viele kluge Köpfe schon seit Jahren nicht mehr sehen – oder ob es zu einer multipolaren Weltordnung kommen wird – mit mehreren Akteuren wie China, Indien, Russland, USA. Die sich die Welt im politischen, militärischen und wirtschaftlichen Bereich teilen. Oder ob es gar zu einer Unordnung als Weltordnung kommt, weil sich die Rivalen in die Wolle kriegen. Beim Konflikt zwischen den USA und China ist es jedenfalls schon so weit, dass einige hohe US- Militärs für 2025 eine militärische Auseinandersetzung sehen. Aktuell gibt es aber den Ukraine- Krieg. Der soll Russland so weit schwächen, dass eine Unterstützung für das angegriffene China unwahrscheinlich bis unmöglich wird. Wobei aber ein langer Ukraine- Krieg auch für die USA nicht von Vorteil ist; da werden zu viele Köpfe gebunden, die für die strategische Planung des China- Konflikts benötigt werden.



All diese Überlegungen mögen der Grund dafür sein, dass jetzt der Fraktionschef der EVP (Europäische Volkspartei), Manfred Weber, (ja genau; der sollte doch EU- Kommissionspräsident werden, bevor Ursula von der Leyen aus dem Hut gezaubert wurde) die EU zum Schulterschluss mit den USA aufgerufen hat. In einem Interview sagte Weber, dass „die offensichtlichen Spionageaktivitäten Chinas“ doch „Grund zur Sorge“ gäben. Seiner Meinung nach werde das Verhalten der chinesischen Führung westlichen Staaten gegenüber „deutlich aggressiver“. Deshalb forderte er, dass die „freie Welt“ im „Systemwettbewerb mit China“ zusammenstehen müsse und ein Schulterschluss zwischen den USA, der EU und weiteren Verbündeten (wie z. B. Japan und Südkorea) „unabdingbar“ sei. Nur auf diese Art werde es möglich sein, den „zunehmend aggressiven Giganten in Asien“ eindämmen zu können.



Weber fordert eine aktive Einmischung der EU in Asien, nennt das „Verantwortung übernehmen“. Welche Verantwortung; etwa für eine militärische Auseinandersetzung, die man provoziert? Und deswegen dürfe die EU die „amerikanischen Freunde mit ihren Partnern“ nicht im Stich lassen. Da gibt es doch einen alten Spruch, der da lautet: „Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen“. Diesen Spruch sollte Weber, der als einer der schlimmsten Scharfmacher und Kriegshetzer im EU- Parlament gilt, nicht außer acht lassen. Er forderte ja auch schon ein paar Monate nach Beginn des Ukraine- Krieges die Lieferung schwerer Waffen ohne Einschränkung an das Regime in Kiew. Aber nicht nur das; er forderte auch, dass sich die EU- Staaten gemeinsam Flugzeugträger zulegen sollen, um weltweit in allen Krisengebieten mitmischen zu können. Wie es seit Jahrzehnten die USA machen.



Weber sollte jetzt, bevor er den Konflikt mit China noch mehr anheizt, einmal abwarten, wie die EU das Ukraine- Schlamassel übersteht. Wenn nämlich eine Großmacht wirtschaftlich am Boden liegt – und die EU hält sich nach wie vor für eine wirtschaftliche Großmacht, obwohl sie gerade dabei ist zu Boden zu gehen – dann ist sie keine Großmacht mehr. Und ein Krieg für die EU ist mehr als genug, es ist einer zu viel. Da braucht es erst recht keinen zweiten Krieg, bei dem die EU den Stellvertreter spielen darf.

