Der Boom zu „grüner“ Energie hält ungebrochen an. Bei Photovoltaik- Anlagen gibt es lange Wartezeiten. Einerseits wegen Lieferproblemen bei Solarpaneelen, andererseits aber auch wegen Personalmangel bei den Montagefirmen. Und da und dort scheitert es sicher auch am Tempo der Bewilligungen. Es soll ja noch jede freie Dachfläche und so viel wie möglich an verfügbaren Wiesen und Feldern mit den schwarzen Solarkraftwerken verdunkelt werden. Dass durch diese dunklen Elemente die Umgebungstemperatur an Sonnentagen um bis zu mehrere Grad ansteigt, wird entweder verschwiegen oder bestritten. Irgendwann wird auch der Zeitpunkt erreicht werden, wo die mit Solarpaneelen verbaute Fläche einen messbaren Einfluss auf die Lebensmittelproduktion nehmen wird und im Gebirge kann man halt schwer große PV- Anlagen errichten.



Auch Windräder sind kein Allheilmittel zur Klimarettung und gegen den Hunger nach elektrischem Strom. Dass die Entsorgung der im Extremfall bis über 90 Meter langen Rotorblätter nach wie vor ein ungelöstes Problem ist, sollte ja hinlänglich bekannt sein. Ein Verfahren zur Wiederverwertung gibt es nicht und ist auch keines in Sicht. Auf Mülldeponien dürfen sie fast nirgends entsorgt werden; sie bestehen ja fast nur aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Kunststoffschaum als Füllung. Und still und leise vergraben, wie es z. T. gemacht wird, ist auch keine Dauerlösung.



Zu den Windrädern hat die NASA 2012 eine Studie veröffentlicht. Diese Studie scheint zu belegen, dass im Umfeld von großen Windparks die Umgebungstemperatur ansteigt und diese Windparks somit zur Klimaerwärmung beitragen; wegen der Verwirbelung von kühleren bodennahen Luftschichten und darüber liegenden wärmeren Luftschichten. Andere Studien behaupten auch, dass im Umfeld von Windrädern wegen der Luftverwirbelungen der Boden austrocknet und somit den Klimawandel fördert und nicht bremst. Es gibt aber noch mehr Gründe, die gegen eine massenhafte Aufstellung von Windrädern sprechen. Große und viele Windräder bremsen den Wind ab. Reduzierter Wind reduziert auch die Verdunstung von Wasser und in weiterer Folge die Niederschläge. Und zunehmende Trockenheit könnte einhergehen mit zunehmender Temperatur. Ein Physiker führt als Beispiel den Nordatlantik als die Klimaküche Europas an. Von dort, so der Physiker, strömt feuchte Luft über das Meer auch nach Deutschland, wo diese Luftströme jedoch von den großen Windparks z. B. in Mecklenburg- Vorpommern abgebremst werden. Zu den möglichen Folgen legt sich der Physiker nicht fest, aber: „Wenn man es übertreibt mit zu vielen Windrädern, würde ich denken, es könnte irgendwas passieren. Luftfeuchtigkeit und Bodenfeuchtigkeit sind wichtig für die Landwirtschaft“. er sieht die Gefahr, dass Mecklenburg- Vorpommern trockener wird. Er ruft die Klimaforscher auf, das zu untersuchen, denn: „Wir wissen derzeit nicht, was alles passieren kann, wenn wir weiterhin unzählige Windräder aufstellen …“

Der Physiker weiß, dass es gefährlich ist, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Zeitgeist zu reden. Dazu gehört, bei erneuerbaren Energieformen mögliche Mängel und Fehler aufzuzeigen oder Kritik zu üben. Er weist dann auch darauf hin, dass der Fokus bei den meisten Modellberechnungen darauf gerichtet ist, wie sich das Klima hinsichtlich der CO2- Konzentration verändert. Dafür würden Unsummen an Geld und Unmengen an Zeit investiert. Zu Auswirkungen des Ausbaus von Windkraft ist hingegen fast nichts zu finden. Er fordert daher“mehr kritische Wissenschaft und weniger blinde Ideologie“. Er weiß aber auch, dass, wer nicht mit dem Strom schwimmt, wer kritisch ist, kaltgestellt wird.

Werbung