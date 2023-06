Die „Werte- Union“. So bezeichnet sich die Europäische Union selbst oft und gerne. Die werte Union. So wie „werte Kollegin“ oder so ähnlich. Eher eine gebräuchliche Floskel, denn das mit den „Werten“ darf man nicht so eng sehen. Das stellte jetzt die EU- Kommissionspräsidentin von der Leyen wieder einmal unter Beweis. Nicht nur die EU als solche oder das EU- Parlament oder die Kommission ist immer wieder für Mauscheleien gut, auch die Chefin höchstselbst ist sich nicht zu schade dafür. So mancher Korruptions- und Subventionssumpf bestätigt das, Spesenritter wurden schon aufgeklatscht, „nehmende Hände“ wurden enttarnt usw. Und die werte Ursula von der Leyen sollte, so möchte man meinen, mit den gegen sie laufenden Verfahren wegen ihres „Pfizer- Deals“ eigentlich einen Dämpfer bekommen haben und sie in der Folge etwas vorsichtiger agieren lassen. Aber nein, das Tricksen geht weiter. In diesem Fall geht es um Bulgarien, um den Beitritt Bulgariens in die Eurozone und um den Schengen- Beitritt des Landes. Der wurde ja durch das Veto Österreichs und der Niederlande verhindert und ist fürs Erste kein Thema mehr. Da war die rolle von der Leyens höchstens, Österreich und die Niederlande vom Veto abzubringen. so könnte es zumindest gewesen sein.



Involviert ist von der Leyen aber bei der Aufnahme Bulgariens in die Eurozone. (Jetzt ein kurzer Blick zurück: Als Griechenland in die Eurozone aufgenommen wurde, dauerte es nicht lange, bis bekannt wurde, dass sich die Griechen den Euro „erlogen“ hatten. Es hieß, die Großbank Goldman Sachs hätte die griechischen Bilanzen „frisiert“ und somit den Euro möglich gemacht. Und dann kam die griechische Staatsschuldenkrise. Da herrschte Lug und trug auf sehr hohem Niveau). Und jetzt möchte eben Bulgarien den Euro und die EU- Chefin unterhielt sich darüber mit dem ehemaligen bulgarischen Ministerpräsidenten Petkov. Und Petkov schildert den Verlauf seines Telefonates mit der EU- Chefin folgendermaßen: „Ich fragte sie, wie unsere Chancen stünden. Sie antwortete: Bei Schengen haben Sie gute Chancen. Für die Eurozone müssen Sie herausfinden, wie Sie die Regeln umgehen können, um in den Rahmen zu passen. Ich antwortete ihr: Können wir nicht die Inflation abzüglich des Ukraine- Effektes haben? Darauf sie: Zitieren Sie mich nicht, wir werden versuchen, Ihnen zu helfen“.



„… müssen Sie herausfinden, wie Sie die Regeln umgehen können …“ Aufforderung zum Betrug, könnte man sagen. Und die Folgen hätten die EU- Bürger zu tragen, wie auch bei Griechenland. Und eingebrockt wird uns das von der von niemandem gewählten EU- Chefin, die immer von „demokratischen Regeln“ und von „Werten“ erzählt und diese Regeln und Werte auch dort sieht, wo andere Menschen mit hellwachen sinnen weit und breit davon nichts feststellen können. Ihr wahres Talent dürfte aber die Schauspielerei sein.

