Ich möchte mich nicht unbedingt als glühenden Verehrer unseres Ex- Bundespräsidenten Heinz Fischer bezeichnen. Das rührt wohl auch daher, dass ein Mann, der bis ins hohe Alter von 78 Jahren Bundespräsident war, sich dann die Pension verdient hat – und sie auch genießen sollte und nicht als „Schattenpräsident“ oder „Schatten- Staatsmann“ mit allem Drum und Dran noch weiter aktiv sein sollte. Und trotzdem gefällt mir ganz gut, was er jetzt in einem „Krone“- Interview über die österreichische Neutralität, über Waffentransporte der NATO durch Österreich usw. sagte. Der Großteil dessen, was er sagte, gefiel mir, aber bei Gott nicht alles. Denn wenn Herr Fischer bezüglich Neutralität sagt: „… Sie wird vom Bundespräsidenten, von der Bundesregierung und einer großen Mehrheit der Bevölkerung bejaht …“, dann stimmt das nur zum Teil. Dass Fischers Nachfolger, Herr Van der Bellen, von der Neutralität nicht allzu viel hält, war schon mehrmals nicht zu überhören. Herr Van der Bellen äußerte sich Zelenskyj gegenüber fast bedauernd, dass Österreich keine Waffen liefern darf und meinte dazu ja auch, dass er eigentlich nicht wüsste, welche Waffen Österreich liefern könnte. Herr Van der Bellen war auch verärgert, weil sich die Verteidigungsministerin strikt weigert, das Bundesheer zur Minenräumung in die Ukraine zu schicken. Das sei jedoch, wenn überhaupt, nur mit einem UNO- Mandat denkbar, wie Herr Fischer erklärte. Und was die Waffentransporte der NATO durch Österreich betrifft, soll dabei nicht nur der Bundesregierung, sondern auch dem Bundespräsidenten klar sein, dass dadurch die österreichische Neutralität überstrapaziert wird. Zusätzlich wird von Mitgliedern der Bundesregierung und Politikern quer durch alle Parteien immer wieder ein Versuch gestartet, die Neutralität Österreichs in Frage zu stellen, deren Akzeptanz zu hinterfragen und gleich auch vorsichtig das Thema NATO- Mitgliedschaft anzusprechen. Und dazu hat Herr Fischer eine klare Meinung: „… Nein, die Neutralität ist für uns richtig und wichtig. Heute sicher wichtiger als vor 10 Jahren… Ein Verzicht auf die Neutralität und ein Beitritt zur NATO würde das Risiko, in einen militärischen Konflikt verwickelt zu werden, eher vergrößern und nicht verkleinern…“



Diese Neutralität wurde mit dem EU- Beitritt ausgehöhlt (mit Wissen und Billigung durch unsere Volksvertreter). Es wurde nämlich auch die Beistandsklausel in Artikel 42 Abs. 7 des Vertrags über die EU unterzeichnet, und dort heißt es: „Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Art. 51 der Charta der Vereinten Nationen …“ Und mit den Waffen- bzw. Munitionskäufen der EU mit Mitteln aus der sogenannten „Friedensfazilität“ ist auch österreichisches Geld dabei. Dass das gegen die Neutralität verstößt, dürfte eigentlich klar sein, aber österreichische Politiker scheint das nicht zu stören.



Vielleicht sollte Herr Fischer seinem Nachfolger, der jetzigen Bundesregierung und den Parlamentariern einmal einen Vortrag zur österreichischen Neutralität halten. Sie hätten es nötig, wie es scheint.

Werbung