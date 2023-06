Der EU- Rat hat eine Einigung über wichtige Asyl- und Migrationsgesetze erzielt. Gefordert wurde eine Neuordnung der EU- Migrationspolitik schon lange, zumindest von einigen besonders stark durch illegale Migration betroffene Staaten und nicht nur von rechten, sondern auch von noch klar und vorausschauend denkenden Politikern. Und jetzt heißt es, dass der Rat einen entscheidenden Schritt getan hat, damit das EU- Regelwerk für Asyl und Migration modernisiert wird. Und da die Migration von der EU- Führung, aber auch von der UNO und anderen Interessensgruppen ja ausdrücklich gewollt ist, wird die jetzt geplante Neuordnung der Migrationspolitik auch nicht zu einem Stopp oder einer starken Reduzierung der Migration in die EU führen. Es soll aber ein EU- weites gemeinsames Verfahren eingeführt werden bei der Bearbeitung von Asylanträgen und es soll auch die Dublin- Verordnung abgeschafft werden. Es wird auch sehr stark die Solidarität betont, weil ja Quoten zur Verteilung der Migranten eingeführt werden sollen. Staaten, die unter der Quote bleiben, also „unsolidarisch“ sind, sollen „Finanzbeiträge“ leisten müssen. Diese Quotenregelung wurde ja bisher von vielen Staaten abgelehnt, weil sie nicht funktionieren würde und sie wird auch nicht funktionieren.



Einige Länder bzw. Politiker und auch Organisationen und Medien befürchten, dass die Asylverfahren verschärft werden. Das sollten sie auch, denn im Jahr 2022 wurden EU- weit mehr als 950.000 Asylanträge gestellt; so viele wie seit 2016 nicht mehr. Es wird zwar immer wieder betont, dass die EU Zuwanderung braucht, um den Arbeitskräftebedarf auch künftig decken zu können. Allerdings könnten auch die Familien gefördert werden, um die Geburtenquote zu steigern, wie es beispielsweise Ungarn macht, um weniger auf Migration angewiesen zu sein. Das ist allerdings nicht erwünscht. Tatsache ist aber, dass viele Migranten schlicht und einfach auf dem Arbeitsmarkt schwer unterzubringen sind. Die Gründe dafür sind mangelnde Schulbildung bis hin zu Analphabetismus, fehlende Berufsausbildung, Sprachbarrieren oder ganz einfach Arbeitsunwilligkeit und ein ausgeprägter Hang zur Gewalt- und Drogenkriminalität. Dann kommen noch religiös bedingte Probleme dazu und ethnische Besonderheiten, die einer Integration und einem Broterwerb im Wege sind. Zu den ethnischen Besonderheiten könnte man z. B. die Vorliebe für Messer oder generell Waffen zählen (sogar bei Hochzeiten wurden schon schwer Bewaffnete angetroffen, die durch traditionelle „Freudenschüsse“ auffällig geworden sind) und den Drang, Meinungsverschiedenheiten mithilfe dieser Waffen zu regeln. Wohin diese Besonderheiten führen, sieht man beispielsweise in Schweden. Dort ist unter Migranten der Umgang mit Handgranaten nichts Außergewöhnliches mehr und Schießereien und Brandstiftungen sind fast alltäglich, also schon fast normal. In Deutschland wird öfters über libanesische oder arabische „Großfamilien“ oder „Clans“ berichtet, die zu einem Problem für Polizei, Justiz und Gesellschaft geworden sind. Und die Bundesinnenministerin Faeser, eigentlich eine sehr tolerante und nachsichtige Linke, will ein Messerverbot in öffentlichen Bussen und der Bahn einführen; allerdings wird auch auf den Straßen und auf Kinderspielplätzen „gemessert“ – und die Täter haben großteils „Migrationshintergrund“, wie es oft formuliert wird. In der „Welt“ vom 21. 11. 2021 konnte man lesen: „Fast 20.000 Messerangriffe in einem Jahr in Deutschland“. Das ist eigentlich mehr als ein Grund, etwas zum Schutz der Bevölkerung zu tun. Auch in Österreich wird gerne zum Messer gegriffen und es gibt seit Jahren mehrere örtlich verhängte Messerverbotszonen.



Was früher die Ausnahme war, ist heute Normalität geworden. In einigen Ländern Europas wurde die Normalität umgepolt. Eine neue Normalität hat Einzug gehalten und man braucht sie nicht unter Anführungszeichen zu setzen, wenn man sie erwähnt – weil sie tatsächlich zur Normalität geworden ist. Und diese neue Normalität wird aber die geplante Neuordnung der EU- Migrationspolitik ganz sicher nicht rückgängig machen; die Menschen werden damit leben müssen.