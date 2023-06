Der aktuelle Medien- Hammer in der westlichen Welt ist die Anklage gegen Ex- US- Präsident Trump. Trump selbst bzw. sein Anwalt plädiert ja auf „Nicht schuldig“. Trumps Einvernahme war nicht nur ein Medienereignis, sondern auch ein Sicherheitsereignis. Es wurde ja erwartet, dass die „Proud Boys“, eine in den USA als rechtsextrem eingestufte Organisation, die hinter Trump steht, zu dessen „Schutz“ zu Gewalt greifen könnte und es wurde grundsätzlich mit Demos von Trump- Anhängern gerechnet. Deshalb waren die Behörden in Miami, wo Trump vor dem Bundesgericht erscheinen musste, in Alarmbereitschaft. Die Behörden seien auf bis zu 50.000 Demonstranten vorbereitet gewesen, hieß es. Es ist übrigens das erste Mal, dass das US- Justizministerium gegen einen Ex- Präsidenten Anklage erhebt wegen eines Verhaltens, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft die nationale Sicherheit gefährdete. Trump selbst bezeichnet die Jagd auf ihn als „Hexenjagd“, sprach von politischer Verfolgung und bezeichnete den Sonderermittler als „geistesgestört“.



In der Anklageschrift werden Trump 37 Straftaten vorgeworfen, davon 31 alleine für die illegale Aufbewahrung von Geheimdokumenten zur nationalen Verteidigung, die nach dem Antispionagegesetz mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden können. Dann geht es um Verschwörung zur Justizbehinderung, das grundsätzliche Zurückhalten von Dokumenten, das Verstecken der Dokumente sowie mutmaßliche Falschaussage. Für diese Delikte drohen jeweils bis zu 20 Jahre Haft. Medien berichteten schon von mehr als 100 bis hinauf zu 400 Jahren Haft, die Trump insgesamt drohen könnten. Trump selbst will aber auch im Fall einer Verurteilung weiter Präsidentschaftskandidat bleiben. Seine Chancen stehen ja nicht schlecht, ein zweites Mal Präsident zu werden, seine Wähler stehen hinter ihm. Und dann könnte er sich selbst begnadigen. Doch Trumps ehemaliger Justizminister meinte zu den Vorwürfen gegen Trump: „Wenn auch nur die Hälfte davon wahr ist, dann ist er politisch erledigt“.



Warum wird Trump von den Strafverfolgungsbehörden so intensiv verfolgt, dass Trump von einer „Hexenjagd“ spricht; sind es wirklich nur die mitgenommenen Dokumente? Gibt es vielleicht andere Gründe, warum ihn nicht nur die Demokraten, sondern auch, wie es ein bekannter US- Moderator formuliert, das Washingtoner Establishment so hasst und seine Präsidentschafts- Kandidatur 2024 unbedingt verhindern will? Einer der vermutlichen Gründe liegt in der Art, wie er als Präsident arbeitete. Er war einer der ganz wenigen US- Präsidenten der letzten Zeit, der keinen neuen Krieg begann. Er reduzierte sogar die von seinem Vorgänger Obama „geerbten“ Kriege. Er machte kein Hehl daraus, dass die USA nie den letzten Irak- Krieg beginnen hätten dürfen, weil das den gesamten Nahen Osten destabilisiert habe. Und noch viel schlimmer war seine lautstarke Verurteilung der bestätigten Lüge über die angeblichen Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins. Und er sagte als Präsidentschaftskandidat, dass er den Ukraine- Krieg binnen 24 Stunden beenden würde. Und mit diesen Äußerungen machte er sich Feinde. Der Moderator erklärte dazu: „… Was für das „permanente Washington“ damals wie heute zählt, ist die Außenpolitik – die Invasionen, die Besetzungen und Stellvertreterkriege … Die Politik, die mit Billionen- Dollar- Preisschildern einhergeht“. Und dieses Geschäft wurde von Trump gestört, diese Sachen hätte er nicht sagen sollen. Deswegen soll Trump fertiggemacht werden.



Denn wären es nur die Kartons mit den Geheimpapieren , dann hätte er vermutlich gar nichts zu befürchten. Spricht noch jemand von den Geheimdokumenten, die Joe Biden als Vizepräsident unter Obama daheim in seiner für jedermann zugänglichen Garage rechtswidrig lagerte und dort vor ein paar Monaten entdeckt wurden? Gab es für die Ex- US- Außenministerin Hillary Clinton etwa eine Anklage, weil sie zirka 30.000 dienstliche E- Mails über ihren privaten Server verschickt hatte und nicht über den Regierungsserver, wie es laut Gesetz sein sollte, und die sie löschte, als die Sache bekannt wurde? Und gab es nicht bei Obama und Bill Clinton dieselben Geschichten mit nicht abgegebenen Geheimdokumenten, und es gab keine Anklagen? Und hörte jetzt jemand was davon, dass das FBI ein Dokument freigeben musste, welches eine Schmiergeldzahlung von 10 Millionen Dollar aus der Ukraine an Joe Biden und seinen Sohn Hunter Biden belegen soll? Alles Fälle, die zu Anklagen hätten führen müssen. Diese Anklagen gab es aber nie – bis jetzt bei Trump.



Es scheint tatsächlich so, dass die Anklage wegen der Dokumente nur als Vorwand dient, um Trump aus der Politik zu entfernen.